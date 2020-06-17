Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,846
  • 7,7181
  • 380.504
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Sağlık
    3. >
  3. Çocukların tedavisinde kullanılacak! İlk kez bir oyun reçeteyle satılacak
17 Haziran 2020 Çarşamba 04:02 | Son Güncelleme:

Çocukların tedavisinde kullanılacak! İlk kez bir oyun reçeteyle satılacak

Çocukların tedavisinde kullanılacak! İlk kez bir oyun reçeteyle satılacak

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılması amacıyla ilk kez bir video oyunun reçeteli olarak satılmasını onayladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılması amacıyla ilk kez bir video oyunun reçeteli olarak satılmasına izin verdi.

FDA'dan yapılan açıklamada, Akili Interactive tarafından geliştirilen "EndeavorRx" isimli oyuna pazarlama izni verildiği bildirildi.

Söz konusu oyunun 600 çocuk üzerinde 7 yıl süren çalışmalar sonucu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılabileceğinin belirtildiği açıklamada, 8-12 yaş arasındaki çocuklarda dikkat işlevini geliştirmek amacıyla EndeavorRX adlı oyunun reçeteli ilaç olarak satılmasına izin verildiği kaydedildi.

Açıklamda, oyunun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilişkili semptomları iyileştirmeyi amaçlayan ilk dijital terapi olmasının yanı sıra FDA tarafından pazarlama yetkisi verilen ilk oyun tabanlı tedavi olduğu aktarıldı.

Trump sinyali vermişti... ABD harekete geçiyor!
Eyaletler arası seferler iptal... Alarm seviyesi yükseltildi!
Rusya'da Libya açıklaması!
Trump'tan tarihi imza!
Darbeci Hafter'i köşeye sıkıştıracak hamle! Libya Başbakanı Sarrac'dan BM'ye mesaj!
Halı tarlaları ilgi çekiyor

Halı tarlaları ilgi çekiyor

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin 985 litre sahte i&#

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi

Eser-Berfu Yenenler çifti şehrin kalabalığından kaçt

Eser-Berfu Yenenler çifti şehrin kalabalığından kaçtı orman evine yerleşti! İçinde yok yok...

Survivor'da Barış yere yığıldı, Evrim'in tepkisine sosyal

Survivor'da Barış yere yığıldı, Evrim'in tepkisine sosyal medyada eleştiri yağdı! Ödül oyununu kazanan ise...