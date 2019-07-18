Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7076
  • 6,4206
  • 259.909
  • 100396
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Sağlık
    3. >
  3. Bu hastalık herkesi ilgilendiriyor... Kanser riskini tetikliyor!

Bu hastalık herkesi ilgilendiriyor... Kanser riskini tetikliyor!

Bu hastalık herkesi ilgilendiriyor... Kanser riskini tetikliyor!

Geçici kalp hastalığı 'kırık kalp sendromu'nun kanser hastalığına yakalanma riskini artırdığı tespit edildi.

Newsmax sitesinin haberine göre, Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayınlanan çalışma, stres, abartılı sevinç ve üzüntü sonucu, göğüs ağrısı ve çarpıntı gibi kalp krizine benzer şikayetlerle ortaya çıkan kırık kalp sendromuna sahip her 6 kişiden 1'inin kanser hastası olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada ayrıca, her iki hastalığa sahip kişilerin büyük çoğunluğunu (yüzde 88) kadınların oluşturduğu görüldü.

Kanser vakalarının görülme sıklığının beklenenden çok daha yüksek olduğu belirtilen çalışmada, 44 yaş altı kadınlarda normalde kansere yakalanma oranı yüzde 0,4 iken, kırık kalp sendromlu kadınlarda bu oranın yüzde 8'e çıktığı bildirildi.

Çalışmada, 45-64 yaş grubundaki erkeklerde kansere yakalanma oranı yüzde 2 olmasına rağmen bu sendroma sahip erkeklerde oranın yüzde 22'ye kadar yükseldiği de aktarıldı. Çalışmanın başyazarı Dr. Christian Templin, kırık kalp sendromuyla kötü huylu tümörler arasında güçlü etkileşim olduğunu belirterek, "Bu yüzden kırık kalp sendromuna sahip kişilere kanser taraması yaptırmalarını öneriyoruz" dedi. Çalışmada 8 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile ABD'de yaşayan bin 604 kırık kalp sendromlu kişi incelendi.

KIRIK KALP SENDROMU

Tıpta "Takotsubo kardiyomiyopati" olarak bilinen kırık kalp sendromu ilk kez 1990'lı yılların başlarında Japon bilim adamlarınca tanımlandı. Duygusal ya da fiziksel stres sonucu şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığıyla ortaya çıkan sendrom, kalp kriziyle benzer belirtilere sahip olmasıyla tanınıyor. Henüz yerleşmiş bir tedavisi bulunmayan hastalık, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülüyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gülşen ve Azur Benan'ın alışveriş keyfi
Demet Akalın bombayı patlattı! 'Benim konserime mi getirdin'
Ünlü oyuncu paylaştı kimse inanamadı
Burcu fena patladı: Şoke eden yöntemlerle...
Şarkıcı Berkay 2. kez baba oldu! Hoş geldin Zeynep
<p>Güney Afrika’da safari yapmak için yola çıkan turistlerin karşısına çıkan fil, turistlerin bulund

Fil, Safari Aracına Saldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erbil’de restorana silahlı saldırı! Türk diplomat şehit oldu, 2 diplomat yaralı

2 hafta boyunca yumurtanın beyazını tüketirseniz ne olur?