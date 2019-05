Bilim isanları yeni bir yaşam türü keşfetti

Science Alert dergisinin haberine göre Pasifik Okyanusu’nun Meksika kıyılarında yaşam enerjisini arsenikten sağlayan deniz organizmalarına rastlayan bilimcilerin yaptığı çalışma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayınlandı.

Saptanan mikroorganizmaların 200 ila 1000 metre derinlikteki ‘oksijensiz sularda’ yaşadıklarını belirten bilimciler, bu canlı türünün oksijensiz ortamda solumak için oksitlenmiş kükürt ve azot bileşenlerini kullandıklarını vurguladı. Buldukları mikropların DNA’sını analiz eden uzmanlar, arsenik oksitlenme ve yenilenme sürecine katılan genler tespit etti. Arseniğin insanlar ve hayvanlar için kuvvetli bir zehir olduğu biliniyor.

Deniz bilimcilerin bu mikroorganizmaların varlığından daha önce haberdar oldukları, fakat şimdiye kadar bu canlıları okyanuslarda bulmayı başaramadıkları anlaşıldı. Araştırmacılar, Dünya’daki oksijenin yetersiz olduğu zamanlarda da arseniğin bu canlıların hayatta kalmalarına yardım etmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Yeni buluşun, küresel ısınma koşullarında okyanustaki yaşamla ilgili modelleme yapmak için faydalı olacağını belirten araştırmacılar, ileri dönemlerde sualtı oksijenin yeniden azalması durumunda ekosistemlerin yeni ortama uyum sağlamalarına arseniğin de katkısı olacağını tahmin ediyor.

(Sputnik News)