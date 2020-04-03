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Avustralya'da hızlı aşı testleri başladı

Avustralya'da hızlı aşı testleri başladı

Avustralya'dan bilim insanları, iki adet ‘potansiyel' Kovid-19 aşısının hayvanlar üzerinde deneneceğini duyurdu.

Sonuçların, Haziran ayında gelmesi bekleniyor. Dr. Rob Grenfell, “Normalde bu noktaya gelmek yaklaşık bir ila iki yıl sürer. Bunu birkaç aylık bir süreye kısalttık” dedi. Test sonuçlarının ise Haziran ayında çıkmasının beklendiği ifade edildi.Öte yandan Çinli bilim insanları da ‘oldukça etkili’ antikor tedavisi geliştirdi. İzole edilen antikorların virüsü sararak insan hücrelerine girmesini engellediği kaydedildi.


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