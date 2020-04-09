'Avrupa düzelme sürecinde'

Koronavirüsü salgınında vaka sayısı dünya çapında 1.5 milyona varmak üzereyken Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’dan sorumlu direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, dünkü basın toplantısında Avrupa’daki koronavirüs bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Dr. Kluge, “İspanya ve İtalya’da günlük ölüm sayısı azalarak eşitleniyor. Almanya’da da geniş kapsamlı kamu sağlığı önlemleri alındıktan 10 gün sonra düşüş yaşandı” dedi. Dr. Kluge, Avusturya, Hollanda ve İsviçre’de de iyi bir ilerlemenin gözlendiğini dile getirdi.

KUZEY KORE ŞAİBELİ



DSÖ , hiç koronavirüs vakası görülmediğini iddia eden 25 milyon nüfuslu Kuzey Kore’de şu ana dek sadece 709 kişiye test yapıldığını açıkladı. DSÖ Kuzey Kore Temsilcisi Dr. Edwin Salvador, test yapılanların 11’inin yabancı ülke vatandaşı, 698’inin de Kuzey Koreli olduğunu söyledi.

ÇİN ADINI KOYAMADI, DSÖ YAVAŞ KALDI



İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin’in katılımıyla “Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği” video konferansı gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı konferansta, Büyükelçi Önen, Çin’in salgının ilk başında “krizin adını koyamadığı” eleştirisinde bulundu. Vuhan’daki ilk vakanın bildirmesiyle başlayan sürece ilişkin de “Eğer o gün itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir kısıtlama getirseydi, eminim Kovid-19 dünyaya bu kadar hızlı yayılmayacaktı” dedi.