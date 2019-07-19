Aşk acısı kanser yapabilir

Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayınlanan bir araştırmada çalışma, stres, abartılı sevinç ve üzüntü sonucu, göğüs ağrısı ve çarpıntı gibi kalp krizine benzer şikayetlerle ortaya çıkan kırık kalp sendromuna sahip her 6 kişiden 1’inin kanser hastası olduğunu ortaya koydu. Çalışmada ayrıca, her iki hastalığa sahip kişilerin büyük çoğunluğunu (yüzde 88) kadınların oluşturduğu görüldü. Uzun süren bir ilişkiden çıktıktan sonra duygusal travmalar da kırık kalp sendromuna yol açıyor. Çalışmada, 44 yaş altı kırık kalp sendromlu kadınlarda bu oranın yüzde 8’e çıktığı, 45-64 yaş grubunda olup bu sendroma sahip erkeklerde ise oranın yüzde 22’ye kadar yükseldiği aktarıldı.

TEDAVİSİ YOK

Tıpta “Takotsubo kardiyomiyopati” olarak bilinen kırık kalp sendromu ilk kez 1990’lı yılların başlarında Japon bilim adamlarınca tanımlandı. Sendrom, kalp kriziyle benzer belirtilere sahip olmasıyla tanınıyor. Hastalığın tedavisi bulunmuyor.