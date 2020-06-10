81 ilde antikor testi uygulanacak! Antikor testi nasıl yapılır, nedir?

Antikor testi nedir, ne işe yarıyor? Covid Antikor testi nasıl yapılır? Bilim Kurulu üyesi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan’ın 81 ilde antikor testlerinin pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Prof. Dr. Özkan, “‘Bu corona virüsü süreci bizim toplumumuzda nasıl geçti’, ‘bağışıklık kazanıldı mı?’ sorularına yanıt aranacak. Vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alan Antikor testi hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

İnsanlar, hastalığa yol açan virüslere maruz kaldıklarında, kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu antikorlar, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta yayılmasının önüne geçer.

Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığını geçirdiğini gösteriyor. Antikor bir diğer adıyla seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığını geçirdiğini gösteriyor. Bazı testlerle bu antikorların miktarı da ölçülebiliyor. Ancak şu an dünyanın bazı yerlerinde kullanılan testler genel olarak antikorun var olup olmadığına bakıyor. Antikor testleri, kan tahlillerine benziyor. Bir miktar kan alınıyor ve daha sonra laboratuvar ortamında bu numunenin antikor içerip içermediğine bakılıyor.

ANTİKOR TESTİ NASIL YAPILACAK?

Prof. Dr. Özkan, Avrupa’da da bir kaç ülkede, “Toplum bu salgın sürecinde bağışıklık kazandı mı” diye antikor geliştirme çalışması yapıldığını belirtti. Prof. Dr. Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu kapsamda “Türkiye’de 150 bin haneye ulaşacağız” açıklamasını anımsatarak, “Sağlık personelimiz 81 ilde 153 bin kadar haneye giderek, bu haneden bir kişiyi örnek seçecek.

Bu haneler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele seçiliyor. Kişiye bir kaç tane soru sorulup, ardından bizim PSR testi dediğimiz burundan kültür alıp, hasta olup olmadığı testi yapılacak. Biraz da kan örneği alıp antikor bakılacak. Bu antikor da bize hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek” dedi.