Antikor testi ne zaman yapılacak, başladı mı? Antikor testi nasıl yapılacak?Antikor testi ne zaman yapılacak, başladı mı? Antikor testi nasıl yapılacak?

Antikor testi hakkında bilgi almak isteyen kişiler aramalarını hızlandırdı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 15 Haziran itibari ile 81 ilde test yapılacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Testler, TÜİK tarafından rastgele seçilecek olan kişiler üzerinde yapılacak. Koronavirüs salgınına karşı toplumun bağışıklık kazanıp kazanılmadığı ölçülecek olan Antikor testi ne zaman yapılacak sorusu merak ediliyor. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ANTİKOR TESTİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 15 Haziran itibari antikor testlerinin yapılacağını açıklamıştı. Testler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her haneden rastgele kişilere uygulanacak.

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

İnsan vücudunda patajone maruz kalınması halinde vücut kan ve dokularda yaşayan antikorlar üretiyor. Bu proteinler, virüse yapışarak, çoğalıyor ve enfeksiyonunun vücutta yayılması önlüyor. Antikor testi vücudun antikor üretip üretmediğine dikkat ediyor. Vücutta antikor bulunması halinden bireyin bağışıklık kazandığı tespit ediliyor.

ANTİKOR TESTİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ülke genelinde rastgele belirlediği 153 bin 577 hane, filyasyon ekipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Çalışma kapsamında her haneden yine rastgele bir kişiye antikor ve PCR testi uygulanacak. Araştırma sayesinde ülke ve il düzeyinde hastalık görülem sıklığı geçirilmiş hastalık düzeyleri de belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı sahada veri toplama tarihini 3-30 Haziran 2020 olarak açıkladı. 15 Haziran itibariyle 81 ilin tamamında örnek toplanma aşaması başlatılmış olacak.

Taramalarda vatandaşlardan antikor testi için kan, PCR testi içinse sürüntü örneği alınacak ve her iki örnek birlikte değerlendirilerek bireylerin asemptomatik olarak Kovid-19 geçirip geçirmediği tespit edilecek. Araştırma tüm yaş gruplarını kapsıyor. 153 bin asıl hanenin yanı sıra, her hane için numune vermeyi reddetme durumu için ikişer tane ikame hane de belirlendi. Yani 153 bin 577 asıl hanenin yanı sıra yaklaşık 300 bin yedek hane de tespit edildi.

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA DA TEST YAPILACAK

Antikor testlerinin mesai saatleri dışında da yapılacağı belirtildi. Saha ekiplerinin oluşturulması ise o ilin kapasitesi ve çalışmada ulaşılacak kişi sayısına göre planlandı. Buna göre her ile düşen hane sayısı göz önünde bulundurularak; en az 1 doktor ve 1 hemşireden oluşan bulunan filyasyon ekipleri seçildi. Ayrıca kişiye ulaşılamayabileceği ihtimaline karşı da mesai saatleri sonrasında da bazı ekipler örnek toplamaya devam edebilecek.

Ulaşılan her haneden çalışma için rastgele bir kişi seçilecek. Kişi o sırada evde değilse bir kez daha haneye gidilerek o kişi çalışmaya alınmaya çalışılacak. Seçilen kişiye; bilgilendirilmiş onam formu okunacak ve anket soruları yöneltilecek. Eğer seçilen kişi 18 yaşından küçük ise velisine aynı işlemler yapılarak sorulara verilen cevaplar kaydedilecek. Seçilen kişi, daha önce Kovid-19 hastalık tanısı almış olsa bile çalışmaya katılacak.