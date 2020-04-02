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  3. Almanların hızlı test yöntemi! Numuneleri tek tüpe atıp toplu sonuç alacaklar

Almanların hızlı test yöntemi! Numuneleri tek tüpe atıp toplu sonuç alacaklar

Almanların hızlı test yöntemi! Numuneleri tek tüpe atıp toplu sonuç alacaklar

Almanya Frankfurt'taki araştırmacılar aynı anda birden fazla numunenin ‘teşhiste kalite kaybı yaşanmadan' test edilebildiği bir yöntem buldu.

Böylece günde 40 bin olan test kapasitesi 200 bin ila 400 bine çıkabilecek. Normalde şüpheli kişinin boğaz ya da burnundan alınan parçacıklar tek başına teste tabi tutuluyor. Yeni yöntemde ise birden fazla numune özel bir sıvı içinde birlikte test edilecek. Toplam sonuç negatif olursa hepsi temiz kabul edilecek. Pozitif çıkarsa numuneler teker teker test edilecek. 


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