ABD'li uzmanlar açıkladı: Koronavirüs konuşmayla da bulaşıyor

CNN’in haberine göre, Kovid-19’un yayılmasına ilişkin bir grup bilim insanının yaptığı araştırmalara dayanan ve Ulusal Bilim Akademisinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili birçok panelde başkanlık yapan Doktor Harvey Fineberg’in kaleme aldığı mektup, önceki gün akşam Beyaz Saray’a gönderildi. ABD’de ise virüsü kapan kişi sayısı 250 bini geçti. Bu, ABD’nin dünya genelindeki salgının yüzde 24’üne ev sahipliği yaptığı anlamına geliyor.