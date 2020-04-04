ABD'li uzmanlar açıkladı: Koronavirüs konuşmayla da bulaşıyor
ABD'li bir grup uzman, Beyaz Saray'a gönderdikleri mektupta, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sadece virüslü bir kişinin hapşırması ya da öksürmesi yoluyla değil, konuşması ya da nefes almasıyla da bulaşabileceğini belirtti.
CNN’in haberine göre, Kovid-19’un yayılmasına ilişkin bir grup bilim insanının yaptığı araştırmalara dayanan ve Ulusal Bilim Akademisinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili birçok panelde başkanlık yapan Doktor Harvey Fineberg’in kaleme aldığı mektup, önceki gün akşam Beyaz Saray’a gönderildi. ABD’de ise virüsü kapan kişi sayısı 250 bini geçti. Bu, ABD’nin dünya genelindeki salgının yüzde 24’üne ev sahipliği yaptığı anlamına geliyor.