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Tasavvuf dilinde dua etmek

Tasavvuf dilinde dua etmek

Sufiler, dil ile yapılan duaya önem vermeyip hâl dili ile dileklerini Allah'a arz etmeyi yeğlemişler, bu noktada konuşmaktan çok sükûtu esas almışlardır.

Tasavvuf dilinde dua, yapana göre farklı şekiller arz eder. Dua sayesinde insan kendini manen Allah’a sigorta ettirmiş olur. Dua aynı zamanda insan sağlığının bir tür emniyet supabıdır. Dua, kullara bereket kapılarını açar, başarıların önündeki engelleri kaldırır. Bir tür yola döşenen mayınların manen temizlenmesi, insanın güvenliğinin sağlanması olayıdır. Dua, kulu bir tür lazer ışınları gibi, manevî şemsiye ile koruma altına alarak her gün yağmur misali yağan görünmez belâ, musibet ve felaketlerden korur. Dua, insana sürekli olarak güç verir, başarı kazandırır. 


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