Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0629
  • 6,767
  • 247.889
  • 85.255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ramazan
    3. >
  3. Sahurda üst üste sigara içmek öldürür

Sahurda üst üste sigara içmek öldürür

Sahurda üst üste sigara içmek öldürür

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak, bir ay boyunca oruç vesilesiyle sigarayı azaltanların veya bırakanların büyük fırsat yakaladığına işaret ederek büyük tehlikeye de dikkat çekti.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak: “Ramazan ayı, sigara bağımlılığından kurtulmak için büyük bir fırsat. Oruç esnasında bağımlılık vücuttan uzaklaşmışken, sigarayı tekrar hatırlamadan devam etmek, bırakma prosedürüne baştan başlamaktan çok daha kolay. Ramazan için en büyük avantajlardan biri de etrafta içenlerin sayısında azalma olmasıdır. Bu durumda uyaranın az olması kişinin içme isteğini de azaltacaktır. Sahurda arka arkaya içilen sigara ise büyük risk taşıyor. Nikotin kalp ritminde artış, ritim bozukluğu ve hipertansiyona neden olabilir. Bu durum kalp krizi riskinin artışı anlamına gelir.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncuya 19 yıla varan hapis istemi
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
‘O sizin uydurmanız‘
Diriliş Ertuğrul 149. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un yeni bölümünde neler olacak

Diriliş Ertuğrul 149. Yeni Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD’yi geride bıraktı ve dünyanın en büyük donanması haline geldi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları