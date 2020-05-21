Peygamberimizin çocuk sevgisi

İşte Efendimizin hayatında bizlere çocuk sevgisi örnekleri... Enes b. Mâlik radıyallahu anh buyurur: Rasûlullah, çocuklara karşı insanların en şefkatlisi idi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Rasûl-i Ekrem’in (s.a.v.) torunları Hasan ve Hüseyin için: “Dünyadaki iki reyhanım benim.” buyurduğunu bildirir. Enes bin Mâlik radıyallahu anh da: Onları koklayıp bağrına bastığını ve onlara dua ettiğini bildirir. Usâme b. Zeyd radıyallahu anh ise: Rasûlullah beni bir dizine, Hasan b. Ali’yi de öteki dizine oturtur, sonra ikimizi birden bağrına basar ve: “Ey Rabbim, bunlara rahmet et, ben bunlara karşı çok merhamet duyuyorum” buyururdu.

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Şüphesiz ki Rasulullah efendimizin sevgi ve şefkati yalnız kendi torunlarına karşı değildi. Şöyle buyururdu: “Küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir.” Peygamberimiz (s.a.v), kız-erkek ayırmaksızın çocuklara karşı olan sevgi ve şefkatini çok çeşitli şekillerde ve her fırsatta en nezih şekilde göstermiştir.

SIRTINA BİNDİRİRDİ

Anne, baba ve büyükleri daima çocuklara karşı hassas ve anlayışlı olmaya davet ve teşvik etmiştir. Muhtelif sahabilerce verilen haberlere göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, çocukları kucaklar, müsaid yerlerinden öper, okşar, bineğine alır, selâm verir, gönüllerini alır, hastalandıklarında ziyaretlerine gider, şakalaşır, onları eğlendirir, omuzuna, sırtına bindirir, onları asla azarlamazdı.