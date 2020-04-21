İzmir, Antalya, Bursa sahur ve iftar saat kaçta? Diyanet İzmir, Antalya, Bursa imsak vakitleri

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adı oluyor. Ramazan ayında Müslüman alemi oruç ibadetlerini yerine getiriyor. Bu sene Ramazan ayı 24 Nisan'da başlıyor. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece ise ilk sahur için kalkılacak. İzmir, Antalya, Bursa sahur ve iftar saat kaçta? sorusunun yanıtı da şimdiden araştırılmaya başlandı. Diyanet tarafından açıklanan İzmir, Antalya, Bursa iftar ve sahur saatleri haberimizde..

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24 NİSAN İZMİR'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

İzmir'de 24 Nisan tarihinde imsak vakti 04:46'dır.

24 NİSAN İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de 24 Nisan tarihinde iftar vakti 20:03'tür.

24 NİSAN BURSA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da 24 Nisan tarihinde sahur vakti 04:32'dir

24 NİSAN BURSA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Bursa'da 24 Nisan tarihinde iftar vakti 19:58'dir.

24 NİSAN ANTALYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da 24 Nisan tarihinde imsak vakti 04:37'dir.

24 NİSAN ANTALYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Antalya'da 24 Nisan tarihinde iftar vakti 19:47'dir.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.