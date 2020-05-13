Bu yıl camilerde itikafa girilmeyecek

İtikafı yerine getirmek isteyen Müslümanların Ramazan’ın son 10 gününde dış dünyayla bağlantılarını keserek ibadet için camilere kapandığını belirten Bilgiç, “Peygamber Efendimiz de ramazanın son 10 gününde mescide çekilir ve orada ibadete yoğunlaşırdı” diyerek şunları kaydetti: “İstanbul’da her yıl dünyanın farklı ülkeleri ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen Müslümanlar camilerimizde itikafa giriyordu. Bu yıl dünya ve ülkemiz salgınla mücadele ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl camilerimizde toplu ibadet yapılamıyor. İnsanlarımızın bir arada bulunması sağlık sorunu oluşturabilir endişesiyle itikaf ibadeti bu yıl camilerimizde yapılmayacak.”