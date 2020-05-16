Bayram çikolatası alırken dikkat

Şölen CEO’su Elif Çoban, gıda güvenliğine dikkat çekerek şu konulara dikkat çekti:

• Çikolata alırken öncelikle ürünün markasına, güvenirliğine dikkat edin.

• Kilogram fiyatı 35 TL’nin altında olan ürünlerin taklit veya kalitesiz çikolata olması olasılığı çok yüksektir.

• Gerçek çikolata çok önemli. Çok ucuz ve merdiven altı kokolin ürünleri gerçek çikolata ile karıştırmayın.

• Üzerinde kokolin veya kakao kaplı yazan ürünler gerçek çikolata değildir, gerçek çikolatadan aldığınız kakao lezzetini alamazsınız.

• Gerçek çikolatanın en belirgin özelliklerinden biri pürüzsüz olmasıdır.