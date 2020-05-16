Bayram çikolatası alırken dikkat
Bayrama kısa bir süre kala, çikolata ve şeker alışverişi başladı. Uzmanlar merdiven altı üretilen çok ucuz ürünler konusunda uyarılarda bulundu.
Şölen CEO’su Elif Çoban, gıda güvenliğine dikkat çekerek şu konulara dikkat çekti:
• Çikolata alırken öncelikle ürünün markasına, güvenirliğine dikkat edin.
• Kilogram fiyatı 35 TL’nin altında olan ürünlerin taklit veya kalitesiz çikolata olması olasılığı çok yüksektir.
• Gerçek çikolata çok önemli. Çok ucuz ve merdiven altı kokolin ürünleri gerçek çikolata ile karıştırmayın.
• Üzerinde kokolin veya kakao kaplı yazan ürünler gerçek çikolata değildir, gerçek çikolatadan aldığınız kakao lezzetini alamazsınız.
• Gerçek çikolatanın en belirgin özelliklerinden biri pürüzsüz olmasıdır.