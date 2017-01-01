Turizmin yeni gözdesi Resü'l Hayme!

Şaşanın göklere yükseldiği Dubai, gösterişli ve ışıltılı dünyasıyla farklı bir ütopyaya götürüyor insanı… Yıl boyunca güneşli olan iklimiyle Avrupalı turistlerin cazibe merkezi haline gelen Dubai ve Abu Dabi’nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nde yeni bir bölge parlamaya başladı! Resü’l Hayme… Turizmin nabzının attığı emirlik, Avrupalı turistlerin yeni gözdesi olmayı başardı.



Bir yanda deniz bir yanda çöl!

Hem deniz hem de çöl deneyimi elde etmeye fırsat veren Resü’l Hayme, Dubai havaalanına 45 dakikalık mesafe uzaklıkta. Bölge, geniş kumsalı, lüks otelleri ve konforlu tatiliyle dikkat çekiyor. Elit eğlence anlayışıyla bir kış geçirmek, tatili yapıp güneşlenmek ve bronz bir tenle işyerine dönmek isteyenler için Resü’l Hayme iyi bir seçenek... Bir Türk markası olan Rixos Oteller zinciri de Resü’l Hayme’de bulunan şubesiyle bölgeye farklı bir bakış açısı getiriyor. Kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerini memnun eden otel, Dubai’de her yıl düzenlenen Hospitalilty Excellence Awards yarışmasında ‘Yılın En İyi Oteli’ Rixos Teh Palm seçilirken ‘Yılın En İyi Otel Müdürü’ ise 31 yaşındaki Cenk Ünverdi oldu.

BUNLARI YAPMADAN DÖNMEYİN

Hayat kumlar üzerinde!

Çöl deneyimini yaşamadan dönerseniz tatiliniz yarım kalmış demektir! Resü’l Hayme’ye 1 saatlik uzaklıkta bulunan çölde, size özel olarak tahsis edilen arazi araçlarıyla kum üzerinde farklı bir maceraya yaşayabilirsiniz. Araç bir hayli sarstığı için yanınıza bir poşet almayı unutmayın… Safari sonrası develerle hatıra fotoğrafı çektirebilir ya da onlarla yeniden bir tur yapabilirsiniz.

Kuleler arasında yürüyüş!

Dubai Marina da farklı bir deneyim sunuyor. Bölgeye ulaşım deniz taksilerle sağlanıyor. Yaklaşık yarım saat süren kısa seyahatte size kocaman binalar eşlik edecek. Göreceğiniz manzaraları ölümsüzleştirmek için telefonunuzu elinizden düşüremeyebilirsiniz. Hem deniz hem de kulelerin arasından yapacağınız yürüyüş hoşunuza gidecek.

Suların müzikle dansı

Dünyanın en uzun binası olan Burç Halife, ışıltılı görüntüsüyle farklı bir dünyaya götürüyor sizi! 828 metrelik yüksekliğe sahip ve 160 katı kullanılabiliyor. Alan bakımından dünyanın en büyük alışveriş merkezi olan Dubai Mall’ın yanındaki gösterişli yapının önünde özel su gösterileri yapılıyor. Binanın çevresindeki mekânlarda yemek yiyip gösteriyi izleyebilirsiniz.