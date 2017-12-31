MÜSİAD'ın sektör-okul buluşması

Adil Bey, MÜSİAD ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulama mağazaları açma projesini hayata geçirdiniz. Bu proje nasıl başladı ve uygulanmaya başladı?



MÜSİAD ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “okul-sanayi işbirliği” adı altında bir proje geliştirildi. Bu projeden yola çıkarak tematik liseler oluşturulmaya başlandı. Bu tematik liselerde, ilgili olan sektör buranın ana yönlendiricisi, kurgulayıcısı olsun, bizler de onların önünü açalım diye düşünüldü. Konuyla ilgili görüştüğümüz İl Milli Eğitim de bunları iyi kurguladı. Biz perakende sektör kurulu olarak İl Milli Eğitim’e “Bize bir lise verin, perakendeyle ilgili çalışmalar yapalım, müfredatıyla ilgili önerilerde bulunalım” dedik. Bize okul ismi önerdiler, biz de bu okulu seçtik. Gencallar, Karaca ve Armine firmalarına rica ettik, mağazalarının aynısını okulumuza kurdular. Şimdi öğrenciler bu mağazalarda aynı sahadaki gibi satış, fatura kesme, vitrin düzenleme, sipariş verme, müşteri takibini öğreniyorlar. Ürün sadece bir satış değildir, lojistiği, muhasebesi, finansmanı, müşteri ilişkileri, vitrin dekorasyonu gibi birçok kolu var. Bunların hepsi bir bütün olarak perakende oluyor. Biz bunları anlatıyoruz öğretmenlere, konuları tartışıyoruz ve öğrencilerimize de mağazalarda aktarıyoruz. Ayrıca sektörün ileri gelenleri okulumuza gelip konuyla ilgili seminerler veriyorlar.

Bu projeyle mezun olan öğrencilerin ne avantajları var ve bu projeyi geliştirecek misiniz?

Okulumuzun yanında yer alan bir binayı mini bir AVM haline getirmeyi ve öğrencilerimizin de buradaki mağazaları yönetmesini planlıyoruz. Ancak bu henüz düşünce aşamasında. Türkiye’nin geleceği için eğitim şart. Bu nedenle de bu projenin Türkiye’ye yayılması lazım. Özellikle MÜSİAD şubelerini tek tek dolaşacağız ve bu projeyi oradaki üyelerimize anlatacağız. Onların da benzer okullar açmasıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağız. Ayrıca sadece bizim sektörde değil, diğer sektörlerin de bu tematik okullara önem vermesi konusunda çalışmalar yapacağız. Milli eğitim sisteminde de bazı konularda değişikliğe gidilmesi gerekir. İşadamlarına okullar yapılması için çağrıda bulunuluyor, binalar yapılıyor ama müfredatın düzenlenmesi milli eğitim tarafında kalıyor. Bu sefer sahadan uzak eğitimler oluyor. Oysa öğrenciler, aldıkları bilgiyi ancak sahada pekiştirebilirler. Benim önerim, okulları Milli eğitim yapsın, biz bilgimizi öğrencilere aktaralım. Dünya markalarıyla rekabet edebilmek için kaliteli insan gücüne ihtiyacımız var. Bunların dışında iş ahlakı, iş prensipleri ve saha dersleri olması gerekir. Öğrencilerimiz buradan çıkınca birçok sektör bunları değerlendiriyor. Şimdi birçok işyeri ara çalışan istiyor, biz bunu sağlıyoruz. Ayrıca bazı üniversite bölümleri bizim öğrencilerimizi talep etmeye başladı. Ayrıcalıklı olarak ek puanla üniversitelerine kabul edebileceklerini belirtiyorlar. Burası lise ama akademi gibi faaliyet gösteriyor.

Adil Bey bu uygulamanın gelişmesi, yaygınlaşması için ne gerekiyor?

Milli eğitim sisteminin değişmesi gerekir. Eğitim sistemini daha çok iş dünyasına açmaları lazım. Bürokrasinin bu konuda en aza indirgenmesi gerekir. İş dünyasıyla eğitim dünyası bir arada çalışırsa dünyayla rekabetimiz çok artar.

Okul Müdürü Çetin Yıldız: Uygulama mağazaları okulumuza ilgiyi artırdı

Bu alanla ilgili zaten derslerimiz vardı ancak uygulama konusunda sıkıntılarımız oluyordu. Uygulama mağazaları sayesinde de öğrencilerimiz kitaptan anlamaya çalıştığı konuyu, dokunarak, yaparak, uygulayarak, mağazada öğrenmeye başladı. Bu da öğrencinin becerisini artırdı. Öğrencilerimiz iş hayatına daha çabuk uyum sağlıyor. Görsel olarak mağaza işletimiyle teoriği, pratikle birleştirmiş oluyorlar. Öğrencilerimiz, haftalık, sınıflarına göre, 10-19 saat arası mağazalarda uygulamalı olarak ders görüyor. Bütün pazarlama perakende öğrencileri bu uygulamaları görüyor.