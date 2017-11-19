İrem Deniz 7'nci denemede doğdu

İstanbul›da yaşayan Ebru Güler (33) ve eşi Kaan Güler (37) dünya evine 2006 yılında girdi. Güler çifti, birbirlerine duydukları aşkı bir bebekle taçlandırmak istedi. Evlendiklerinden itibaren tutkuyla bekledikleri o bebeğe bir türlü sahip olamayan çift, yaşadıkları umutsuzluk dolu günleri arkalarında bırakarak tüp bebek tedavisi görmeye başladı. Kısa zamanda sonuç alabileceklerini düşünmüşlerdi ama hiç de öyle olmadı. Olumsuzlukla sonuçlanan tüp bebek denemeleri birbirini izledi, onlar ise yılmayıp hep “Bu kez olacak” umuduyla bir kez daha denediler. Düşükle sonuçlanan embriyo transferleri ailede büyük çöküntüye yol açtı.



TEDAVİDEN SONRA BAYRAM HAVASI

Tekrarlayan düşükler nedeniyle büyük ümitsizlik yaşayan Güler çiftinin en büyük destekçisi ise Eurofertil Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Özörnek oldu. Op. Dr. Özörnek tekrar düşük yaşanmaması için 7’inci kez yaptıkları embriyo transferinde Ebru Hanım’a bu kez farklı bir yöntem uyguladı. Ebru Hanım’a, tekrarlayan düşüklerin tedavisinde alternatif olarak kullanılan “İntralipid Serum” uygulaması yapıldı. Başarılı geçen tedavi sonrası hamileliğin gerçekleşmesi ve herhangi bir düşük problemi yaşanmaması ailede adeta bayram havası yarattı.

“DÜNYALAR BİZİM OLDU”

7’inci deneme sonrasında hamile kalarak bebeğini kucağına alan Ebru Güler, yaşadığı zorlu süreci ve mutluluğunu şöyle anlattı: “Tüp bebek denemeleri ve embriyo transferleri birbirini izliyor, ben ve eşim Kaan’la günden güne ümidimizi yitiriyorduk. Bu süreçte doktorum en büyük destekçimiz oldu. Biz ümidimizi yitirsek de o yılmadan tedavimizi devam ettirdi. Ve hiç ümidim yokken mucizem dünyaya geldi, dünyalar bizim oldu. Bebeğimiz İrem Deniz’i büyük bir heyecanla kucağımıza aldık. Bu günümüz için Allah’a hep şükrediyorum. Üstelik eşimin babası ağır bir hastalıkla boğuşuyordu. Kayınpederim ise torununu kucağına aldıktan sonra ağır hastalığını büyük ölçüde yenmeyi başardı. Torun sevgisi adeta hastalığı yendi.”

“TİPİK BİR TEKRARLAYAN DÜŞÜK HASTASI”

Güler ailesinin yıllar süren bebek hasretine çözüm olan Op. Dr. Hakan Özörnek, tekrarlayan düşüklerin sıkça rastlanılan bir durum olduğunu belirterek, “İzlediğimiz tedavi sürecinde Ebru Hanım’ın ‘tipik bir tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı hastası’ olduğunu gözlemledik ve bu durumun tedavisine yönelik çözümler ürettik. Hastamız genç yaşta ve genetik faktörler de etkin değil. Bu duruma yol açan muhtemel sebepler arasında embriyo ve rahim arasındaki anlaşmazlıklar ön planda duruyor. Sigara kullanımı, cep telefonu ve stres gibi nedenlerden dolayı sperm kalitesinin düşmesi de tekrarlayan düşüklerin ana nedenleri arasında bulunuyor.

HER YIL 500 BİN TÜP BEBEK DOĞUYOR

1965 yılındaki vücut dışında ilk insan yumurtasının döllenmesinden bugüne üreme sağlığı, kısırlık tedavisi ve kullanılan laboratuvar yöntemlerinde gelişmeler yaşandı. Tüp bebek, kısırlık tedavilerinin en başarılısı. Yıllar içinde hastalar açısından tedavi yalınlaşırken, laboratuvar uygulamaları bir o kadar sofistike hale geldi. İlaç teknolojisindeki gelişmeler daha hızlı etki eden ilaçların piyasaya çıkması ile günümüzde tedavi 15 güne ve iğne sayısı da 10-15 e indi. Buna paralel olarak döllenmiş yumurtanın yaşama ortamının nasıl olması ile ilgili yapılan yoğun çalışmalar sonrası artık çok yüksek döllenme oranları elde edilebiliyor. Çok ağır erkek kısırlığında bile çok başarılı sonuçlar almak artık sıradanlaştı. Ortalama her 6 çiftten birinin kısırlık sorunu yaşadığı biliniyor. Yıllık dünya yapılan tüp bebek sayısı 2.2 milyon ve her yıl 500 bin tüp bebek doğuyor. Çin, Japonya ve ABD en fazla tüp bebek yapılan ülkeler, Türkiye ise 80 bin tüp bebek tedavisi ile Avrupa da 6., dünyada ise 10. sırada.