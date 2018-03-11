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  3. Bahçeşehir'in Amazonları
11 Mart 2018 Pazar 00:01 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir'in Amazonları

Bahçeşehir'in Amazonları
- ZEKİ GÜMÜŞ / zeki.gumus@aksam.com.tr

Belki de Türkiye'de ilk ve tek Kadın esnafın işlettiği Çarşı Bahçeşehir'de Çarşıpazarkent AVM Çarşısı, 100 kadın işyeri sahibi olan bir çarşı. Çarşı'yı da kadınlar yönetiyor.

İçeri girdiğinizde zaten tertip, düzen ve temizlikten kadınların yönetimde olduğu hemen belli oluyor.  Çok az da olsa erkek esnaf da bulunuyor çarşıda ve kadınlara destek oluyorlar. Stres atmaya gelen de var, resim yapmaya gelen de var, kuaför olan da var. Bir çok meslek dalından kadın esnaf burayı işletiyor. Kadın esnafın isteği ise, Özellikle kadınların çarşıya daha çok gelmelerini hem boş vakitlerini değerlendirmelerini, hem de buraya sahip çıkmalarını istiyorlar.

Semiha Gürsoy: (Duru İç Mimarlık) Güzel Sanatlar Akademisi iç mimarlık bölümü mezunuyum. Dekorasyon, iç mimari, mekan düzenleme, ofis villa dekorasyonları yapıyorum. Çarşıda bayan esnaf arkadaşlarımız ile rahat bir çalışma ortamımız var, çarşımızda genel olarak bayanlarla çalışıyoruz,  ev ortamında, herkesin birbirine yardımcı olduğu el verdiği bir çarşı içinde çalışıyoruz. Müşterilerimizin erkek,  kadın olması  fark etmiyor, dekorasyon işi yaptığımız için, bayanlarla daha çok görüşüyoruz ama erkekler de oluyor. Burada herkes bir el birliğiyle içindeyiz, esnaf arkadaşım müşterisini bana gönderiyor, ben ona müşteri gönderiyorum, hep bir dayanışma içindeyiz. 

Gözde Akpınar Canlı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunuyum, Terapi Sanat Atölyesi’nin sahibiyim.  Resim, heykel, seramik, kukla, çini eğitimi veriyoruz.  Çarşımızda kadınlarla dayanışma içindeyiz. Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Tabi egolarımızı biraz aşağı çekmemiz gerekiyor. Herkes üretmeye çalışıyor. Dolayısıyla herkesin birbirine destek olması gerekiyor. Çocuklar ve yetişkinlerle atölye çalışmaları yapıyorum, kişiye özel siparişler alıyorum.  Benim müşterilerim bayan ağırlıklı ama erkekler de tercih ediyorlar. Çarşıda kadınların olması başka bir atmosfer yaratıyor.  

Seyne Cimşit 

moda evi işletiyorum Haute couture yapıyorum. kişiye özel tasarımlar dikiyorum.  Bütün esnafın bayan olması gerçekten çok büyük bir avantaj,   her sıkıntıda ulaşabiliyorsun, her konuda yardımcı olabiliyorlar. Şunu yapalım dediğimizde, hepimiz tutup kaldırıyoruz. Dayanışma var, bir saat içinde bile hepimiz bir anda kalkıp bir araya gelip bir şey yapabiliyoruz. Çok rahat ediyorum burada. 

Şefika Alumert 

 Asortik Aksesuar  mağazam var. Burada çoğunlukta bayanlar var, hep beraber büyük bir aile gibiyiz, bu  avantaj aslında erkeklerimiz de var ve onlar da bize çok güzel ayak uyduruyorlar, bir aile gibiyiz yani ben hep öyle hissediyorum, o yüzden hep beraber olmaktan burada mutluyuz.  birbirimizin  dilinden 

Fulya Ünder  (Gizz Butik)

Bayan giyim mağazası işletiyorum, 25 senedir  bayanlarla çalışmak çok keyifli, bazen de zor yanları var. Devlet desteğiyle  son beş yıldır  bayan girişimciler arttı, ben de onların içindeyim. İnşallah  daha iyi olacak, çarşı adına bir farkındalık olur diye düşünüyorum.

Sakine Kaya 

Kaya Butik işletiyorum kadınlarla çalışmak güzel. Aslında kadın erkek benim için fark etmez eşittir, insan ayırmam çünkü hepimiz insanız.  Kendi ayakları üzerinde duran mert kadınlarımız, kendini bilen insanlarımız, her konuda birbirimize desteğiz.  Burası güzel bir AVM.   Esnaf kendi cinsimden olduğu için daha da rahatım.

Örnek ve küçük bir yapılanmayız

Gamze Tellihan, Çarşı Yöneticisi

Dönüşüm atölyemiz var. Asıl işim psikologluğa da devam ediyorum. Çarşımız, on yıldır faaliyette. Çarşımızda, 127 dükkandan yaklaşık 100 tanesi bayan esnaftan oluşuyor. İyi anlaşan bir çarşıyız, kadınların çoğunlukta olması, imece usulünü destekliyor, Erkek esnafımız da var, yardımlarını ve  desteklerini hiç esirgemiyorlar. Erkek egemen bir toplumun içinde küçük bir yapılanmayız belki ama örnek bir yapılanmayız. Bizim bildiğimiz başka örneğimiz de yok 

Sağlıklı oyuncaklar için başladım

Nilüfer Arıcıoğlu, 

ev hanımıyım ama amigurumi (Oyuncak örgü iplerle yapılan oyuncak) ile uğraşıyorum. Bu işe çocuklarım olduktan sonra başladım. Onlar için daha sağlıklı oyuncaklar nasıl elde edebilirimle yola çıktım ve başardım. Evde yapıyorum instagramdan  (@nil_sanat )   ve burada  satışlarımı gerçekleştiriyorum.

Ticari kaygımız yok sergi düşünüyoruz

Hülya Şehirlioğlu 

13 arkadaş bir resim atölyesi ortak açtık. Sadece hobi amaçlı, ticari bir kaygımız yok, hem birbirimizi, hem resim seviyoruz. Herkes istediği gün geliyor. Haftada  bir gün 13’ümüz bir arada oluyoruz. Sergi olayını düşünüyoruz, sezon sonu  yaptıklarımızı bir yerde sergilemeyi düşünüyoruz.

Sevinci ve üzüntüyü paylaşıyoruz

Nesrin Korman

13 arkadaş birlikte çalışıyoruz, bir terapi oluyor, mutlu oluyoruz.  Zaten İSMEK’ten tanışıklığımız var.  Herkes birbirine saygı duyuyor.  Birbirimizi iyi tanıdığımız için bu işe girdik, 13 kişinin bir arada olması zor. Sabahları koşarak geliyoruz. Hafta sonu zor geçiriyoruz. Pazartesi sabahı buradayız. Masrafları kendimiz karşılıyoruz. Emekliliğimiz var, ekonomik bağımsızlığımız var.  Evde oturmaktansa bir şeyler üretiyoruz. Sevincimizi de, üzüntümüzü de paylaşıyoruz. 

AVM’de artık yakın akraba gibi olduk 

Sena Vural, 

AVM’de zücaciye ve ev tekstilimiz var. AVM’deki bayanların çok olması bizi aile gibi yapıyor, sıkıntılarımızı birlikte paylaşıyoruz, dostane bir ortam var herkes birbirinin yardımına koşuyor.  Buraya sabah  sıkılarak gelmiyorum. Yakın akraba gibi olduk herkesin birbirinin hakkında bilgisi vardır.

 

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