‘Anadolu'nun Ermiş Kadınları' 2. baskısını yaptı

Halk edebiyatı uzmanı yazar Gülenay Pınarbaşı, 2011 yılında yazdığı “Anadolunun Ermiş Kadınları” kitabını genişleterek 2. baskısını yaptı.



Yaklaşık 4 yıl boyunca Anadolu’yu karış karış dolaşarak hazırladığı kitabında Pınarbaşı 1. Baskıda 69 olan kadın hikayelerini 2. Baskıda 80’e çıkarmış ve güzel bir akış içinde okuyucunun beğenisine sunuyor.

Kitapta okuyucuyu etkileyen birçok hikaye mevcut, ağlatan, güldüren, hüzünlendiren, kızdıran hikayeler, aslında günümüze de yol gösterici oluyorlar.

Kadın ermişler hikayelerinin içinde Anadolu topraklarında yaşamış her medeniyetten farklı dinlerden ve inançlardan kadınların hikayeleri de anlatılıyor.

Çünkü Anadolu insanının çoğu bu hikayeleri söylüyor, konuşuyor ve inanıyorlar.

Yazar Pınarbaşı, kadın ermişlerin ortak özelliklerini “Geçmişte yaşanan sorunlar ve bugün yaşanan sorunlar hem sosyolojik hem psikolojik hem de inanç sorunlarıdır denilebilir. Ahlakî duruşları çok önemli. İşin özü ahlak. Kaynağı Kur’an-ı Kerim olan güzel ahlak. Hz. Peygamber’in kızı Hz. Fatma’nın, Hz. Meryem’in ahlakı. Ermiş kadınların anlatıları bir nevi bu iki İslam kadınına olan hasretin ve sevginin ifadesidir. Birçok ermiş kadının adı Fatma ve Meryem’dir. Yöreleri, hikâyeleri farklı olsa da varış noktaları aynıdır. Kerametlerle örülü hayat hikâyeleri ise aslında birer dayanak ve umut kaynağıdır. Ermiş kadınların nasıl bir hayat yaşadıklarına gelirsek hepsi yaşadıkları devre, şehre, sosyo-ekonomik seviyeye göre bir hayat yaşamışlar. Bir ordu komutanı olup hükümdar olup siyasetten elini çeken ve eren bir kadın olduğu gibi, kocası alkolik olduğu ve ona sabrettiği için eren, hasta baktığı için kademe atlayan kadın tipi de mevcuttur. Kimi kalede, kimi çadırda, kimi mağarada yaşamaktadır. Sorunları farklı olsa da imtihanları özde aynıdır.” şeklinde özetliyor.

Pınarbaşı, anadoluda araştırmaları derinleştirilirse bir çok kadın ermişin daha izlerine rastlanabileceğini de kaydetti.

Kitabın son bölümünde ise kadın ermişlerin bazılarının mezarları ve fotoğrafları bulunuyor.

BACIM SULTAN HİKÂYESİ:

Bacım Sultan, Yunus Emre’nin şeyhi Taptuk Emre’nin kızı. Bugün Eskişehir Ankara sınırında, Nallıhan ilçesi sınırlarında kalan Tekke köyüne gelin gitmiş. Hubyar Sultan isimli saygı duyulan biriyle evlenmiş. Yaklaşık yedi asırdır Tekke ve Türbesi, sinir hastalığına yakalanan kadınlara ümit kapısı olmuş. Bir anlamda tedavi merkezi olmuş. Hatta devrin Hristiyanları dahi buraya getirilmiş, Bacım Sultan’ın bir kerameti etrafında anlatılan bir sudan içirilerek, diyetler uygulanarak derviş kadınlar tarafından tedavi edilmesi. Bugün de iyi bir şifa turizmi olabilecek potansiyele sahip özellikle Ankaralı kadınlar, Nallıhan’ı gezip Bacım Sultan Külliyesi’ni ziyaret edebilirler.

İSLAMİYETTEN ÖNCE ANADOLU'DA BİR ERMİŞ GENÇ KIZ: AYA TEKLA

Anadolu halk anlatımlarında sadece İslamiyet çerçevesinde kadın ermişler bulunmuyor Aya Tekla veli motiflerinin neredeyse tümünü üzerinde taşımaktadır.

Aya Tekla Konya’da Silifkeye Hristiyanlığı yaymak için gelmiş St Paul’un öğrencisi ve buralardaki mağaralarda yaşamıştır. Yaşadığı mağara Hristiyanlarca kutsal kabul edilmiş ve hac merkezi olmuştur

AYŞE BEBEK HİKÂYESİ:

Çanakkale-Yenice’ye bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında bulunan “ıssız Cuma” cami mezarlığında yaşananlar gazetelere bile konu olmuş; doğumdan hemen sonra ölen Hatice Erkek ve 20 gün sonra vefat eden kızı Ayşe bebek yanyana defnedilirler, birkaç gün sonra ziyarete giden yakınları iki mezarın birleştiğini görürler. Mezarları ayırırlar fakat mezarlar yine birleşirler ve bu olay birkaç defa tekrar eder. Bunun üzerine mezarlar birleşik olarak bırakılır.