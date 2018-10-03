Toyota'dan iki özel model

Toyota, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda tamamen yenilenen Corolla Touring Sports'un dünya lansmanını gerçekleştirerek, aynı zamanda Yaris modelinin 20. yılını ilk kez burada gösterdiği iki özel modelle kutladı. Toyota ayrıca yeniden Avrupa'ya dönen Camry Hybrid'in ve yeni RAV4'ün Avrupa prömiyerlerini de gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda tamamen yeni bir tasarıma ve altyapıya sahip olan station wagon Corolla Touring Sports modelini sergiledi.

Bu yıl Cenevre'de beğenilere sunulan hatchback modelinin yanına katılan Touring Sports, Corolla modelinin sportif ve akıcı tasarım diliyle birlikte çok yönlü pratik çözümü ile ilgi odağı oldu. Toyota aynı fuarda Corolla hatchback modelini de görücüye çıkardı.

Toyota Corolla TS'te kendi kendine şarj olan 1.8 litre hibrit ve 1.2 litre 116 HP güç üreten turbo benzinli versiyon seçeneği yer alacak. 122 HP güce sahip geliştirilmiş 1.8 litre hibrit güç ünitesi, sessiz sürüşü ve kendi kendini şarj eden hibrit sistemin düşük kullanım maliyetiyle ön plana çıkıyor.

Corolla'nın tamamen yeni kabini, yüksek kalitedeki malzemelerle birlikte geniş ve modern bir atmosfer sunuyor. Geniş iç hacmi ve 598 litrelik bagaj alanıyla da, pratikliği sportiflikle buluşturuyor.

Toyota'nın lüks sedan segmentindeki modeli Camry de, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nın yıldızları arasındaydı. 14 yıl aradan sonra yeniden Avrupa pazarına girmeye hazırlanan Camry, kendi kendini şarj eden hibrit motoru ve çarpıcı benzersiz tasarımıyla Toyota’nın bu segmentteki konumunu güçlendirecek.

Yeni Camry Hybrid, 2.5 litrelik hibrit motoru ile, yakıt verimliliği, düşük emisyon ve daha iyi motor verimliliği sağlıyor. Tamamen yenilenen Camry, sessiz ve yüksek sürüş kalitesiyle öne çıkarken, yeni iç ve dış tasarımı, sıra dışı konforu ve geniş kabiniyle de sınıfının üzerinde bir performans sergiliyor.

218 HP güce sahip Camry Hybrid, tatmin edici performansının yanı sıra 4.2 lt/100 km’lik düşük yakıt tüketimi ve 98 g/km'lik düşük emisyon değerleriyle de farkını ortaya koyuyor.

Yeni RAV4 Paris'te

Toyota, ilk jenerasyonunu 1994 yılında tanıttığı ve her jenerasyonda sınıfının öncüsü olan SUV modeli RAV4'ün yeni neslini de Avrupa lansmanı ile ilk kez Paris'te tanıttı. Yeni RAV4, SUV segmentini performans, tasarım, güvenlik ve sürüş özellikleri anlamında yeni bir seviyeye taşıyor.

Toyota Yeni Global Mimari (TNGA) platformunu kullanan ilk SUV modeli olan RAV4, zorlu arazi şartlarının yanında mükemmel bir şehir otomobili olarak da dikkat çekiyor. Yeni RAV4’te, 222 HP güce sahip yeni 2.5 litrelik hibrit motor, daha fazla güç ve daha düşük emisyon sunuyor.

Toyota, Paris'te Yaris'in 20. Yılını Kutladı

Toyota, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda Yaris modelinin 20. yılını kutladı. Toyota, Paris'te Y20 versiyonuyla Yaris'in 20. yaşına özel bir model tanıttı. Sadece 1998 adet üretilecek olan Yaris Y20 versiyonu, 1998’de Yaris’in lansman versiyonunda kullanılan altın rengi boya, gri tavan gibi bazı modern dokunuşlarla birlikte tanıtıldı.

Toyota, sportif hatlara sahip yeni GR Sport modelini de ilk kez Paris’te gösterdi. Yüksek performanslı Yaris GRMN’den ilham alınarak üretilen Yaris GR Sport modeli ile Toyota’nın ürün gamına sportif bir sürüş sunan yeni bir model eklendi. GR Sport beş kapılı olarak Yaris’in standart 1.5 litre hibrit motoruyla birlikte sunulacak.

(milliyet)