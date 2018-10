Acer, sürücüsüz otomobilini gün yüzüne çıkardı

Acer, Tayvan Otomotiv Teknolojileri İnovasyon Zirvesi 2018 kapsamında otonom sürüş özelliğine sahip konsept aracının tanıtımını yaptı. Araç, Tayvan’ın en büyük otomobil üreticilerinden Yulon Group alt kuruluşları olan otomotiv elektronik teçhizat sağlayıcısı HAITEC ve otomobil markası Luxgen işbirliğiyle hayata geçirildi. Acer tarafından geliştirilen otonom sürüş sisteminin Luxgen S3 elektrikli araç platformuna uyarlanmasıyla üretilen konsept, SAE (Society of Automotive Engineers – Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) tarafından 4. Seviye - Yüksek Otomasyon kategorisinde sınıflandırılıyor. Bu seviye, aracın herhangi bir sürücü müdahalesi olmadan karmaşık sürüş tekniklerini otonom olarak gerçekleştirebilmesi anlamına geliyor.

Acer Inc Value Lab Kıdemli Başkan Yardımcısı Edward Lin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Otomotiv ve bilgi teknolojileri endüstrisi bir paradigma dönüşümü yaşıyor. Otomasyon, bağlanabilirlik, elektrikli araçlara dönüşüm ve servisleştirme eğilimi geleceğin önde gelen akımları arasında yer alıyor. Acer olarak akıllı ulaşım çağında elektronik biletleme, akıllı park, bağlantılı araçlar ve trafik öngörüsü alanlarında sağlam bir birikime sahibiz. Kendi kendini sürebilen otonom araçlar üzerinde Yulon Group ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yazılım, donanım ve servis alanındaki gücümüzle yapay zeka alanında geliştirdiğimiz yetenekler, Mobility as a Service (MaaS) vizyonumuzu hayata geçirmek adına bize büyük avantaj sunuyor.”

HAITEC 2. Ürün Mühendisliği Grubu Başkan Yardımcısı Jung-Kuei Chen ise konuya dair şunları söyledi:

“Otonom sürüş otomotiv endüstrisinin gelecek eğilimleri arasında yer alıyor. Dünyanın dört bir yanındaki üreticiler 2. seviyeden 3. ve 4. seviye otonom sürüş seviyesine adım atıyor. Acer ile birlikte Tayvan’ın ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), IoV (Internet of Vehicles) ve otonom sürüş teknolojisine sahip ilk aracına imza attık. Acer’in yapay zeka ve bulut alanındaki deneyimiyle HAITEC’in geliştirdiği açık araç platformunu bir araya getiren bu araç, farklı endüstrilerin işbirliğiyle neler başarabileceğimizin güzel bir örneğini oluşturuyor”

Luxgen S3 elektrikli otomobil platformu üzerine kurgulanan 4. Seviye otonom sürüş özelliğine sahip araç, Acer’ın çevresel algılama, karar verme ve kontrol özelliklerini barındıran otonom sürüş sisteminden güç alıyor. Acer’ın kurguladığı sistem, gerçek zamanlı kinematik pozisyonlama, kameralar, ışıklı radarlar, MMW radarlar, IMU (inert ölçüm ünitesi) ve ultrasonik algılayıcılardan gelen bilgileri harmanlayan algoritmaları kullanarak yapay zeka odaklı çalışıyor. Sistem ayrıca derin öğrenme teknolojisiyle yol üzerinde karşılaştığı objeleri tanımlayarak dinamik sürüş gerçekleştirebiliyor.

Acer’in otonom sürüş sistemi, dinamik sürüş sırasındaki kararlarını görüntü algılama, 3 boyutlu ışıklı radarla engelleri tespit etme, doğruluğu yüksek haritalar ve gerçek zamanlı pozisyonlamaya bağlı yapay zeka modelleri yardımıyla veriyor. Böylece direksiyon kontrolü, fren, sürüş, manevra ve park işlemlerinin tümünü gerçekleştirebiliyor. Sistem ayrıca bulut tabanlı yönetim sistemiyle aracı mobil cihazındaki uygulama yardımıyla araca ihtiyaç duyan sürücülere yönlendirebiliyor. Bulut yönetim sistemi planlama, izleme, haber verme ve raporlama yönetimiyle güvenli takip olanağı sunarken, gerektiğinde insan müdahalesine de izin veriyor.

Acer otonom sürüş sistemiyle gelecekte otonom sürüşü farklı seviyelere taşıyabilecek potansiyele sahip olmanın yanı sıra, platformu iş ortaklarına ve geliştiricilere açarak yeni nesil otonom sürüş servislerini birlikte hayata geçirmeyi planlıyor.

(milliyet)