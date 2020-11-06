Yeterince su içilmediğinde ortaya çıkan hastalıklar

Su içmek özellikle koronavirüs salgın sürecinde daha da önemli hâle geldi. Peki, bir günde ne kadar su içilmeli? Vücut sistemlerinin çalışabilmesi için gerekli olan en önemli bileşenin su olduğunu belirten uzmanlar, suyun faydalarını anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Melisa Ümit, vücudun ihtiyacı olan suyun her gün yerine konulması gerektiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Vücut ağırlığınızı 30-35 ml ile çarptığınızda tüketmeniz gereken su miktarını elde edebiliyorsunuz. Vücudunuz susuz kaldığında yorgunluk, koyu idrar, daha az idrara çıkma, acıkma (vücudumuz susuzlukla karıştırdığı için görülür), kuru ağız, baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, kuru cilt, kabızlık gibi semptomlar görülür. İçtiğimiz çaylar, kahveler, asitli içecekler içerisinde kafein bulundurur. Kafein diüretik etki gösterir, yani vücuttan suyun atılmasını sağlar. Bu yüzden su ihtiyacımızı sadece sudan karşılamaya özen gösterelim. Ayrıca tükettiğiniz çay, kahve miktarı kadar ekstra su tüketin. Susadığınızı hissediliniz her an su tüketin ve ertelemeyin.”

"SU YUDUM YUDUM İÇİLMELİ"

Günlük tüketilmesi gereken su miktarının gün içerisine yayılarak, yudum yudum içilmesi gerektiğini dile getiren Ümit, suyla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

“Mutlaka sabah uyandığınızda vücudunuzu canlandırmak, sindirim sistemini uyarmak için su için. Öğünlerden 20-30 dakika önce tüketilen su, doygunluk oluşturduğu için daha az besin tüketmenizi sağlar. Sindirimi etkilememek için öğünlerden yarım saat sonra su içmeye devam edebilirsiniz. Yemekten 1-2 saat sonrasında veya yemeğe daha çok varken acıktıysanız mutlaka 1-2 bardak su için. Tükürük oluşumuna yardımcı olur, vücut ısınızı düzenler, dokularınızı, omuriliğinizi ve eklemlerinizi korur, terleme, idrar çıkma, dışkılama yoluyla atıkların atılmasına yardımcı olur, kabızlığı, böbrek taşlarını, idrar yolu enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olur. Sindirime, besin emilimine yardımcı olur. Kan dolaşımını iyileştirir, ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olur, cildinizin parlak ve nemli kalmasına yardımcı olur, tokluk süresini arttırarak besin alımını azaltmaya yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışmada ağırlık kaybı sağlamak için yapılan diyetlerde ve diyet sürecinin devamlılığını sürdürebilmek için su tüketiminin arttırılması ağırlık kaybına yardımcı olabildiği, ancak günlük beslenmenizde herhangi bir değişiklik yapmadan su miktarını arttırmak vücut ağırlığınızda etkisiz olduğu görülmüştür.”

SU İŞTAHI BASKILAR



Yapılan çalışmalar sonucunda suyun doygunluk oluşturduğu için iştahı baskıladığını kaydeden Melisa Ümit, şu bilgileri verdi: