Virüsler kalp kası iltihabına neden olabilir! Çocuklarda kalp kası iltihabı nedir?

Çocuklarla ilgili kalp hastalıkları merak ediliyor. Özellikle miyokardit (kalp kası iltihabı) tanısının çocuklarda sıklıkla atlanan bir tanı olduğunu belirten uzmanlar, virüslerin birçok organın yanı sıra kalbi de tutarak miyokardit (kalp kası iltihabı) veya perikardite (kalp nezlesi) neden olabileceğini belirtti.

Virüsler, en küçük ancak en yaygın olan enfeksiyon ajanları olarak öne çıkarken, birçok viral enfeksiyon, genellikle kendi kendini sınırlayan basit üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt, influenza, herpesvirus, adenovirus, koronavirüs, parvovirus ve enterovirus gruplarının bazen epidemi ve pandemi yaparak ciddi enfeksiyonlara neden olabileceğini belirterek, viral enfeksiyonlarda çocuklarda kalp tutulumuyla ilgili olarak bilgiler verdi.

Virüslerin yol açtığı tehlikelerin en önemli sebeplerinden birinin antibiyotiklerin birkaç istisna dışında etkili olmaması durumu olduğunu ifade eden Özyurt, bunun dışında genetik yapılarını, böylece karakteristik özelliklerini ve hastalık yapıcı etkilerini değiştirebilmelerinin de riski artırdığını söyledi.

ÇOCUKLARDA MİYOKARDİT TANISI ATLANABİLİYOR



Virüslerin birçok organın yanı sıra kalbi de tutarak miyokardit (kalp kası iltihabı) veya perikardite (kalp nezlesi) neden olabileceğinin altını çizen Özyurt, miyokardit tanısının sıklıkla atlanan bir tanı olduğunu vurguladı. Özyurt, “Her virüsün miyokardı tutma ihtimali farklıdır. Bu nedenle gerçek sıklığı bilinmez. Ayrıca miyokardit yapan ajanların çoğu birden fazla organ tutulumu gösterir ve hastalarda kalp dışı diğer organ bulguları ön planda tabloya hakim olmaktadır” diye konuştu.

Ailelere dikkat edilmesi gereken belirtiler konusunda da uyarılarda bulunan Doç. Dr. Abdullah Özyurt, şu şekilde konuştu: