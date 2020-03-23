Uzaktan eğitim nasıl olacak ve EBA nasıl kullanılacak?

Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de uzaktan eğitim sistemi başladı. Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA TV nasıl bir sistem? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün itibarıyla öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını izlemeye başladı.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayan İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut, uzaktan eğitimle ilgili veliler ve öğretmenlere düşen sorumlulukları anlattı.

Eba sistemi nasıl bir sistem? Uzaktan eğitim sistemi için hazır mıyız?

Bugün Millî Eğitim Bakanlığı televizyondan eğitime geçti. Aslında Millî Eğitim Bakanlığı’nın çok güzel bir alt yapısı var. EBA TV sistemi uzun süreden beri geliştirdikleri, çok güzel görselleri, çizgi filmleri, küçük videoları klipleri, sesli okuma kitapları olan güzel gelişmiş bir alt yapıya sahip bir sitedir. Bu site aslında uzun zamandır buna hazırdı. Çocuklar kullanıyordu. Yani ülke olarak bu sisteme çok hazırlıksız değiliz. Hatta kurumlarımız içerisinde en hazırlıklı olan Millî Eğitim Bakanlığıydı. Bu sistem daha önce kurulmuştu. Bu projeyi çok başarılı buluyorum. Birinci sınıftan 12. sınıfa kadar çok gelişmiş bir sistemleri var. Bunu daha önce de kullanıp, deneyip test ettiler ve bunu virüs daha ortaya çıkarken de erkenden bu kararı alıp öğrencilere de duyurdular. Çok hazırladılar, çok güzel planlamışlar, içerikte güzel. Sayın bakanımıza ve yetkililere gerekli insanlara teşekkür ederim. Ülkemiz için güzel bir test, deneyim olacak ve bu durumdan başarılı çıkacağız.

Sizce bu sistem eksiklikleri kapatacak mı?

Dönem bittiğinde aslında hiç kimsenin bir eksiği olmayacak. Normal eğitime herkes devam edecek ve hiç kimse geri kalmamış olacak. Böylece sömestr kaybımız engellenmiş olacak. Okullarda planlandığı gibi bitecek. Yetkililerin de öyle düşündüğüne inanıyorum.

Çocukların tepkisi ve ailelerin tepkisi nasıl oldu?

Nasıl olacak diye büyük bir heyecanla bekleniyordu. Bugün herkes erkenden kahvaltısını yaptı ve hazırlığını tamamladı. Televizyonun başına geçtiler. Çocuklar bu teknolojiyi kullanma konusunda çok heyecanlılar ve enerjikler. Çoğunun evinde bilgisayar var. Artık annelerin elinde aile üyelerinde de akıllı telefonlar var. Buralardan da sisteme giriyorlar. Bundan sonra önemli olan bunun planlı ve düzenli bir şekilde devam ettirilmesidir.

Aileler bu sistemle yeterli başarıyı yakalamak için ne yapmalıdır?

Aileler, eğer bu konuyu denetlerlerse hani çocukların böyle bir düzen disiplin alışkanlığı geliştirirlerse sistem çok başarılı olacaktır. Ayrıca çocuklarımız için de başarı olacak bu durum. Yeni teknolojiyi deneyimleyecekler. Çünkü geleceğin eğitim sistemi bu aynı zamanda. Bu eğitim çocukları bu ülkeye hayatın gerçeklerine hazırlamış olacak. Bu da iyi bir şey. En başta veliler bunu ciddiye almalı. Veliler, çocukların akşamdan erken yatmasını sağlamalı. Sabah erken kaldırarak, masalarının başında bir ders programı asarak ve bunu kontrol ederek bir düzen kurmalı. Veliler, programı işaretleyerek, masaüstüne veya bir duvara küçük bir program hazırlayıp bunu kontrol ederek çocukların eğitimine katkıda bulunabilir. Oturup çocuklarla beraber çalışabilir, eksik yanlarını ihtiyaç duyulan yanları da takip ederek çocuklara yardımcı olabilirler.

Çocuklara nasıl anlatılmalı ve neler yapılmalı?

Sistemi çok yenilikçi buluyorum. Birçok çocuğun bunu öğrenmesi lazım. İnternet kaynaklarını ve dijital kaynakları pek çok çocuğun şimdiden öğrenmesi lazım. Böylelikle çocuklarımıza ilerisi için de yetiştirmiş olacağız. Burada önemli olan olayı ciddi bir şekilde ele alıp, ön ciddi bir şekilde takip etmek. Burada en önemli görev anne babalara düşüyor.

Burada öğretmenlere ne gibi sorumluluklar düşüyor?

Öğretmenlerimize de sorumluk düşüyor. Onlar da veli gruplarından, velileri ve çocukları bilgilendirirlerse en azdan çocuk konusunda bir kontrol duygusu oluşur. Bu da çok yararlı olur. Bazı öğretmenler bunu gerçekten çok iyi yapıyor, çok idealist öğretmenler var. Fedakârca ders kaybının önlenmesi için çalışan öğretmen arkadaşlar var, buradan onları da tebrik ediyorum.

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