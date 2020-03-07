Ünlüler bilinçli moda tüketimi akımına uydu! Hangi ünlü aynı kıyafeti tekrar giyindi?

Dünyada moda tüketim alışkanlıklarında bilinçli ve doğa dostu olma durumuna karşı hassasiyet her geçen gün artıyor. Buna destek olan ünlüler de bu duruma sessiz kalmıyor ve herkes kendine göre bir duruş sergiliyor.

Aksam.com.tr'den Ümit Temurçin, ünlü isimlerin bilinçli moda tüketim alışkanlıkları ve doğa dostu olduklarını göstermek için nasıl bir duruş sergilediğini anlattı.



Birçok moda markası, bu anlamda eski kıyafetlerini getir, yerine özel indirimler veya hediye kuponları kazan gibi kampanyalarla, son yıllarda bu bilinçlenmeyi sembolik de olsa destekliyor. Bence doğaya karşı uzun yıllardır işledikleri günahların kefaretini ödemeye çalışırlarken mevcut müşterilerinden bu sevimli tabloyla puan topluyorlar. Bu anlamda ilk aklıma gelen, dünya perakende devi markalardan biri olan H&M. Aslına bakarsanız özel adımlar atıp, toplumsal bilinçlenmeye bir nebze de olsa destek olmaları güzel.



Birçok marka da uzmanlar veya moda tasarımcıları ile workshop düzenleyip, tüketicinin var olan kıyafetlerine, trend dokunuşlar yaparak ürünlerinin müşterileri için tekrar favori parça olması sağlamaya çalışıyor. Örneğin; bugün Antalya Migros AVM’de Antalya Fashion Week kapsamında gerçekleşecek, 12:30’da moda tasarımcısı Burcu Kandemir mentorluğunda, beyaz gömleği getiren konukları özel bir tasarım atölyesi bekliyor olacak. Ardından karma defileler gerçekleşecek ve 17.00’de ise benimle “Ümit Temurçin ile Madalyonun Diğer Yüzü” adlı moda söyleşimizde bilinçli moda tüketimi ve geri dönüşümün önemini konuşacağız. Konuklarım, Cosmopolitan Bride Genel Yayın Yönetmeni Özge Zeki, moda tasarımcıları Gülafer Ataş ve Neslişah Yılmaz olacak.

HANGİ ÜNLÜLER AYNI KIYAFETLE GÖRÜLDÜ?

Kate Middleton, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin en gözde isimlerinden biri olmasına rağmen aynı kıyafetleri farklı davetler de giyinmekten çekinmiyor.

Anna Wintour, Dünyada en önemli moda otoriterlerinin başında gelen 1988’den bu yana Vogue inanılmaz değer katan isimlerden biri. Bu misyonuna rağmen beğendiği elbiseleri tekrar giyinmekten hiç çekinmeyen isimlerden.

Cate Blanchett, Cannes Film Festivali’nin açılış töreninde ve Altın Küre ödüllerinde aynı elbiseyi giymişti.



Jennifer Aniston, yelek takımını People’s Choice Awards’te ve yine dev bir organizasyonda tekrar giydi.



Helen Miren, çiçek Dolce & Gabbana elbisesini üç kez giydi.

Naomi Campbell Versace elbisesini o kadar seviyor olmalı ki, birçok kez kullandı.

Rita Moreno, Oscars ödüllerinde, Rita Moreno’nun 2018 yılında 1962’de Oscar kabul etmek için giydiği elbisesini yeniden giymesi tek kelimeyle ikonik bir duruş oldu.