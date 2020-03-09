Tırnakları güzel gösterecek 10 ipucu

Gün içinde spor, iş stresi, ev işleri derken tırnaklara yeterince vakit ayrılmıyor. Sonuçta da kırık tırnaklar, bakımsız eller ve mutsuz yüzler... Güçlü, sağlıklı, düzgün kesilmiş ve hoş bir şekilde boyanmış tırnaklara sahip olmak herkesin amacı. Ama çoğumuz için, tırnaklarımız hiçbir zaman istediğimiz gibi görünmez. Tırnaklarım neden kırılıyor? Tırnaklarım istediğim gibi görünmüyor! Tırnaklarıma nasıl bakım yaparım? Bu serzenişler ve sorular gün içinde merak edilen sorular arasında yer alıyor. Aslında bakım sandığınız kadar zor değil. Basit ipuçlarıyla tırnaklarınızı istediğiniz görünüme kavuşturabilirsiniz. İşte size tırnaklarınızın her gün güzel görünmelerine yardımcı olacak 10 ipucu:

YANINIZDA TÖRPÜ BULUNDURUN

İş ya da spor salonu rutinleri tırnaklarda bolca kırılmaya ve yıpranmaya sebep olan biriyseniz eğer, tırnaklarınızın sertleşen kenarlarını yumuşatabilmek adına yanınızda daima bir törpü bulundurun.

ELLERİNİZİ ÇOK TEMİZ TUTUN



Öncelikle, tırnaklarınızın ve etrafındaki derinin daima temiz olmaları çok önemli. Asetonsuz bir temizleyici ile tırnaklarınızdaki tüm eski ojeyi çıkarın. Sonrasında ise bir diş fırçasını sabunlayarak tırnaklarınızı ve cildinizi nazikçe ovun. Böylelikle hem kirlerden hem de ölü derilerden kurtulacaksınız.

TIRNAKLARINIZIN KURU OLMALARINI SAĞLAYIN



Bu yöntem, tırnak aralarınızda bakteri oluşumunu engeller. Su ile tekrar tekrar ve uzun süreli temas, zamanla tırnaklarınızın etten ayrılmalarına sebep olabilir.

BİR SÜRE RAHAT BIRAKIN



Basit bir parlatıcı ile tırnaklarınıza dinlenebilmeleri ve onarılmaları için zaman tanımak iyi bir fikir. Sürekli güçlü renkler kullanmak, tırnaklarını kurutabilir, sarartabilir ve hatta zamanla tırnak yapınızı zayıflatabilir.

DAİMA NEMLENDİRİN



Uyurken tırnaklarınızı nemli tutmak için badem ve avokado yağlarını karıştırarak kullanın.