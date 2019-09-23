Soğuk havalarda cildi korumanın püf noktaları!

Soğuk havalar yüzünden kan dolaşımı azalır ve cilt savunmasız kalır. Soğuk havalar nedeniyle kuruyan cilt oldukça can sıkıdır. Cildi canlandırmak için birçok yöntem kullanılmaktadır. Evde kullanılan merkezi ısıtma sistemleri cildi kuruluğunu arttırmaktadır. Kuru havalarda kendi nemini salan cilt, aşığı kapatmaya çalışsa da yeterli olmaz.

SOĞUĞA KARŞI CİLDİMİZİ NASIL KORUYABİLİRİZ?

Kışın cilt bakımına dikkat edilmediği takdirde kırışıklık, çatlama, sarkma, leke gibi problemlerin yanı sıra cilt üzerinin giysiler, ter ve yağ salgısı ile sürekli örtülü olması yağ bezi hastalıklarının (akne, sebore, milium kistler) artması sonucunu ortaya çıkartır. Ayrıca lipofilik mantar hastalıkları pitriasis versikolor (samyeli hastalığı) ve nem artışına bağlı intertriginöz (vücuttaki kıvrım yerleri) bölge enfeksiyonları daha sık oluşabilir.

Kurumanın önüne geçebilmek için yüz vücut da nemlendirici kremler, yağlı sabunlar ve jeller kullanılmalıdır. Bu ürünlerin yan etkilerinin olmamasına ve anti alerjik olmasına dikkat edilmelidir.

Cilt tipinize uygun nemlendiriciler kullanılmalı, her banyodan sonra ve vücudun talebine göre sık sık sürülerek vücut nemli tutulmalıdır.

Kuru cilt tipleri sabun bileşenleri içermeyen losyonlar ile temizlenmelidir. Kesinlikle alkol içeren tonikler kullanmamalıdır.Bu tonikler cilt tarafından oluşturulan bakteriyel koruma tabakasını kaldırırlar. Kaşıntı, aşırı kuruluk ve iltihap kaçınılmaz olur. Aynısı olgun cilt için de geçerlidir.

Kışın cilt tipine uygun, bitkisel kök hücreli jel, krem veya maskeler uygulanarak, derinin ölü tabakayı yenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca cildin lipid tabakasının desteklenmesi için haftada bir evde yapılabilecek hayvansal ya da bitkisel plasenta içeren maskeler kullanmalı, ayda bir profesyonel cilt bakımlarından destek almalısınız.

Cildiniz yağlı ise soğuğa karşı daha dayanıklıdır, yalnız bir problemleri nem dengesini sağlamakta zorlanmalarıdır. Bu nedenle bu cilt tipinin tam tersi nemlendiricilere ihtiyacı vardır. Ama nemlendiriciyi dışarı çıkmadan önce değil, daha önce, en iyisi yatmadan önce uygulamak gerekir.

Kış aylarında cildinizde pul pul dökülmeler meydana geliyorsa, bunu kullanacağınız bir fondöten kapatmayacaktır. Aksine çok daha kötü görünmenize sebep olacaktır. Cildinize düzenli olarak peeling yapmanız ve ardından zengin içerikli bol vitaminli bir gece kremi sürerek beslenmesine yardımcı olmalısınız.

Dudaklarda oluşan çatlakları yalamak veya yemek sizi kurtarmayacaktır. Her gece yatmadan önce dudaklarınıza süreceğiniz nemlendiriciler tüm gece beslenmelerini sağlayacaktır.

Her banyodan sonra bacaklarınıza mutlaka nemlendirici losyon sürmelisiniz. Kışın ayaklarınızı yumuşak tutmak için gliserin içeren bir losyon uygulayın.

Sert sabunlar, cilt kuruluğunu arttıran faktörler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, pH değeri yüksek olan kimyasallar da cilt kuruluğunun nedenleri arasında yer almaktadır. Cilt kuruluğunun nedenlerinden bir başkası da, elbette, deterjanlar ile çok fazla temas halinde olmaktır.

Kışın cilt bakımında nelere dikkat ediyorsanız, el bakımında da aynı şeylere dikkat etmelisiniz; çünkü ellerin çatlamasını önlemek için de aynı kurallar geçerlidir. Ellerin çatlamasını önlemek için düzenli aralıklarla nemlendirici kullanılması gerekmektedir. Ellerin çatlamasını önlemek için, sıcak su ve yanlış sabunlarla el sabunlamaktan da kaçınmak gerekmektedir.

Kışın cilt bakımı yaparken, duş ve banyo sonrasında cildinizi korumak için koruyucu losyon kullanmanızın gerekliliğini de unutmamanız önemlidir.