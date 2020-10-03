Sivilceli cilt için makyaj ürünleri nasıl seçilmeli?

Her gün makyaj yapıyoruz. Peki, makyaj cildi nasıl etkiliyor hiç düşündünüz mü? Belki de cildinizde anlam veremediğiniz pürüzlerin sebebi yaptığınız makyaj hatalarıdır. Yağlı ciltlerden sivilceli ciltlere kadar makyaj hatalarını anlatan Doç. Dr. Selda Pelin Kartal, makyaj ürünlerini seçmenin püf noktalarını açıkladı.



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Selda Pelin Kartal, "Makyaj ürünleri nasıl seçilmeli?" sorusunun cevabını yanıtladı. İşte Pelin Kartal'dan en çok yapılan makyaj hatalarına karşı önlemler:

"Makyaj ürüleri seçerken cilt tipinizi dikkate alarak seçim yapın, yağlı bir cilde şikâyetini arttıracak daha da yağlandıracak ürün tercih etmeyin.

Komedon sivilcenin öncü bulgusudur. Makyaj ürünleride “nonkomedojenik” ifade olmasına dikkat edin. Bu ifade kullanacağınız ürünün ciltteki gözenekleri tıkamayacağı anlamına gelmektedir.

Makyaj ürünlerinin üzerinde son kullanım tarihi olanları ve bu tarihi geçmemiş ürünleri almayı tercih edin.

Hassas ciltlerde makyaj malzemesini test etmek gerekebilir zira, makyaj ürünleri, genellikle ilk 3 gün içinde ortaya çıkan, alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu durumda deride kızarıklık kaşıntı şikayeti olur.

Makyaj sağlıklı ciltte güzel durur, ciltte sivice, komedon gibi problemler varsa bunların tedavi edilmesi gerekir.

Yanlış makyaj ürününün, makyajı temizlemeden uyumanın sivilceye neden olacağını unutmamak gerekir. Gece yatmadan uygun bir temizleyici ile makyajı temizledikten sonra mutlaka yüz yıkanıp su ile durulanmalıdır.

Gece kullanılan nemlendirici sonrası, sabah yüz yeniden yıkanıp kurulanmalı, güneş koruyucu ve nemlendirici sürüldükten sonra makyaj yapılmalıdır. Kuru cilde sürülecek bir fondoten ya da makyaj ürünü görsel ve cilt sağlığı açısından uygun değildir.

Makyaj yaparken her zaman ellerimiz temiz olmalı, başkasının makyaj ürününü kullanmamalı, mağazalarda denerken de tek kullanımlık tester ürünleri denemeliyiz.

Göz makyaj ürünleri ve rujlarla bakteriyel ve viral enfeksiyonların geçebileceğini unutmamalıyız, hasta olduğumuz dönemde kullandığımız ürünümüz varsa o ürünü tekrar kullanmamalıyız.

Makyaj ürünlerimizi çok sıcağa maruz bırakmamalıyız, plastik olan dış kısımlarını da zaman zaman steril mendillerle silmeliyiz.

Cilt problemlerini kapatmak için profesyonel makyaj ürünleri kısa süreliğine kullanılabilir ancak bunların kapatıcılığı fazla olduğundan cilt gözeneklerini tıkama ve cilt dengesini bozma riski vardır.

Aşırı makyaja bağlı cidimizde gözenekler tıkanabilir, komedon dediğimiz açık komedon (siyah nokta), kapalı komedona (beyaz kabarıklıklar) ve sivilceye neden olabilirler. Makyaj ürünleri erişkin yaşta en sık görülen sivilce nedenlerinden biri olan kozmetik aknesine neden olur.

Ciltte renk değişiklikleri varsa (vitiligo gibi) bunların önce tedavi yoluna gidilmelidir, eş zamanlı ise kozmetik kamuflajdan da sınırlı şekilde destek alınabilir."