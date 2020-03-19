Sivilceleri hızlı iyileştiren doğal çözüm

Sivilcelere ne iyi geliyor? Sivilcelere çözüm nedir? Sivilce oluşumuna karşı evde doğal bakım nasıl olur? gibi sorular merak ediliyor. Özellikle koronavirüsten dolayı yoğun geçen dönemlerde ve stresli günlerde sorunu sivilceler de artıyor. Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, kuruyemiş ve asitli içeceklerin kesinlikle tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Sivilcelerin içeriden çıkmaya başladığını aktaran Dumankaya, bağırsaklardaki virüslerin de sivilce oluşumunda payı olduğunu belirtti. Dumankaya sivilcelere iyi gelen doğal karışım tarifini Mor Papatya’ya anlattı.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Suna Dumankaya özellikle kola, kuruyemiş gibi asitli içecekler ve yağ oranı yüksek besinlerin yüzde sivilceleri artırdığına dikkat çekti. Suna Dumankaya sivilceleri hızlı iyileştiren doğal bakım tarifini şu şekilde paylaştı:

SİVİLCELERİ İYİLEŞTİREN KARIŞIM İÇİN MALZEMELER

1 Çay kaşığı bebe pudrası

1 Antibiyotik

2-3 Damla limon suyu

1 damla çay ağacı yağı

YAPILIŞI

Antibiyotiği toz hâline getirin. Bütün malzemeleri karıştırın. Bu karışımı her gün özellikle dört gün üst üste mutlaka sivilce üzerine sürün. Çok hızlı faydasını göreceksiniz.