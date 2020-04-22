Şifa deposu zeytinin faydaları!

Ülkemizde yetişen zeytinin faydalarını saymakla bitmiyor. Yaprağının ve çekirdeğinin bile kıymetli olduğu bu besin, içerdiği mineraller ve vitaminlerle antioksidan deposudur. Ramazan ayında iftarda salataların üzerinde ve sahurda da çok tüketilen zeytin, kabızlıktan kalp sağlığına kadar etkili olan mucizevi bir üründür. Zeytinin susuzluğa sebep olup olmadığı da merak edilenler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre, zeytin güçlü vitamin deposu olması nedeniyle susuzluğa sebep olmuyor. Kolesterolü düşüren zeytin, kalp sağlığını da koruyor.

1. Zeytin Kanseri Önleyebilir: Kronik oksidatif stres ve kronik inflamasyon kanser gelişiminde önemli faktörler olabilir çünkü zeytin antioksidan ve anti enflamatuar özellikleri kansere karşı doğal bir koruma sistemi oluşturabilir. Antioksidan ve anti enflamatuar besin açısından zengin olan zeytin bizi kronik oksidatif stres ve kronik inflamasyon gibi tehlikeli kombinasyonlardan koruyabilir. Bunun yanında zeytinin DNA'lar için faydalı olan çok nadir besinlerden bir tanesi olduğunu söylemek yanlış olmaz.



2. Zeytinin Kalp Sağlığına Faydası: Kalp sağlığını koruduğu yapılan araştırmalar ile belirlenen zeytin aynı zamanda kötü kolesterolü düşürür. Kalp sağlığı ve damar sağlığının korunmasında etkili olup kalpteki ritim bozukluklarının düzene girmesine yardımcı olur.

3. Zeytin Kan Basıncını Olumlu Etkiler: Serbest radikaller kolesterolü olumsuz yönde etkiledikleri için kan damarları zarar görür ve kalp krizine yol açar. Zeytin antioksidan içerir ve böylece kalp hastalığını önler. Bu konuyla alakalı yapılan son araştırmalar özellikle zeytinyağının kan basıncı üzerinde olumlu etkiler ortaya koyduğunu ispatlamıştır. Bunun yanında kan hücrelerinin sağlığı içinde önemli rol oynar.

4. Zeytin Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Zeytinde bulunan farklı doymamış yağlar kilo vermeye de yardımcı olur. Zeytinyağı tüketimi ayrıca yağ hücreleri için etkili bir uyarıcıdır. Karın yağlarının erimesine yardımcı olabilir.

5. Zeytin Cilt ve Saç Sağlığını Korur: Zeytin hidrat içerir ve yağ asitleri yanında antioksidanlar açısından zengindir. Bunun dışında zengin bir E vitamini deposudur. Bu özelliğinden dolayı bizi cilt kanserinden korur, yumuşak ve sağlıklı ciltlerin oluşmasını sağlar. Ultraviyole ışınlarına karşı cildi koruma özelliği vardır. Bunun için 15 dakika boyunca cilde hakiki zeytinyağı uygulamak yeterlidir.

6. Zeytin Alerjiyi Engelleyebilir: Son zamanlarda yapılan araştırmalar zeytinin alerjilere karşı da etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bunun dışında genel alerjik tedavilerinde de kullanılabilmektedir.

7. Zeytin Sindirim Sistemi Sağlığını Korur: Düzenli olarak zeytin tüketimi özellikle kolon kanserine yakalanma riskini ciddi anlamda azaltır. Zeytinyağı ise ülser ve gastrit gibi sorunları gidermenin yanında kabızlığı da ortadan kaldırabilir. Zeytinyağının diğer bir özelliği ise pankreas ve hormon sağlığını düzenlemesidir.

8. Demir Kaynağı Zeytin: Özellikle siyah zeytin demir açısından çok zengindir. Kanda oksijen taşıyan kırmızı hücrelerin sağlığını korur. Demir genel anlamda vücut sağlığı için de çok önemlidir. Saç sağlığından ayak tırnağına kadar demir bütün organların en çok gereksinim duyduğu maddelerdendir. Bu da siyah zeytinde bolca bulunur.

9. Zeytin Göz Sağlığını Korur: Zeytin özellikle gözlerde retina sağlığına önemli katkılarda bulunur. A vitamini içerdiği için yaşlandıkça ortaya çıkan katarakt hastalığına iyi gelir. Yaşlılığa bağlı göz hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.