Şam böreğini hiç denediniz mi? İşte tarifi!

Şam böreği, Batmanın kahvaltı sofralarından eksik olmayan bir lezzet haline gelmiştir. Batmanlılar günümüzde özellikle bayramlarda, düğünlerde, sevdikleriyle oturdukları sofralardan eksik etmiyor Şam Böreğini. Şam böreğinin kokusu ve görüntüsü ile sofraları adeta şenlendiriyor. Evlerde kadınların kolaylıkla yaptığı bu böreği sizlerde kendi evlerinizde deneyebilirsiniz. İçeriğinde kıyma bulunması da çocukların severek yemesine yardımcı oluyor.

ŞAM BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için

6/7 su bardağı un

Tuz

Aldığı kadar su

İÇ HARCI İÇİN

5/6 adet soğan

bir demet maydanoz

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kg kıyma

Salça

ŞAM BÖREĞİ TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle kıymamızı yağımızın içinde iyice kavuruyoruz soğanlarıda robottan geçirdikten sonra kıymalarımızın içine ilave ediyoruz. Ardından salça ve pulbiberi de malzemelerimizin içine koyup karıştırıyoruz. En son olarak ocağı kapatmadan önce küçük küçük doğradığımız maydanozları ilave ederek ocağın altını kapatıyoruz. Hamurumuz için su ,tuz ve unu karıştırıp yoğuruyoruz. Hamuru yumurta büyüklüğünde yapıp merdane ile açıyoruz içine hazırladığımız iç harcı hamuru boş olan kısmı ile eşitliyoruz. Ardından hamurun boş kısmını iç harcın olduğu kısmın üzerine atıyoruz artan hamuru bir tabak yada bir bıçak yardımı ile kesiyoruz. Yaptığımız börekleri saç tavada altını yağlayıp kızartıyoruz.