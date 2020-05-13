Sahurda hangi besinler tüketilmelidir? Sağlıklı iftar ve sahur önerileri

Ramazanda iftar ve sahurda sağlıklı beslenme önerileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yemekleri pişirme yöntemlerinden sahur öğününde tüketilen ekmeğe kadar birçok besin vücudu etkiliyor. Sahur öğününün önemli olduğunu belirten uzmanlar, badem, ceviz ve benzeri yiyeceklerin tüketilmesi konusunda uyardı.

Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş moderatörlüğünde diğer doktorların katılımıyla İnstagram’dan gerçekleştirilen canlı yayına konuk olan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz, Ramazan ayında beslenme konusunda sosyal medyada önemli bilgiler paylaştı.

Elanur Yılmaz, "Yemekleri pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu unutmayın. Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş yemeklerden uzak durmaya çalışın. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak gerekmektir. Sahur öğününü atlamamak önemlidir. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir." diye konuştu.

İFTARA KAHVALTILIK VEYA ÇORBAYLA BAŞLAYIN

Ramazan ayı oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır diyen Yılmaz, "İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Bu anlamda peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Günde ortalama en az 2-2,5 litre su içmeye, bununla birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları, sade soda ve benzeri besinler sık sık tüketmeye özen gösterilmelidir." şeklinde konuştu.