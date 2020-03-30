Saç dökülmesine ve kepeğe çözüm: Çam terebentin yağı! Çam terebentin yağının faydaları
Saç dökülmesi ve saçlarda kepek günümüzde kadınlar ve erkekler için büyük bir problem. Evde geçirilen şu süreçte saç bakımına ne iyi geliyor? Evde saç bakımı nasıl olmalı? gibi sorular merak ediliyor. Saç dökülmesinin mucize yağı çam terebentin yağı. Peki, çam terebentin yağının saça faydaları nelerdir? İşte evde saçlarınızı gürleştirecek bakım önerileri…
Saç uzmanları özellikle yıpranmış saçlar için çam terebentin yağını öneriyor. İşte evde saçlarınıza iyi gelecek saç bakım tarifi ve çam terebentin yağının faydaları...
ÇAM TEREBENTİN YAĞININ FAYDALARI
Saçlardaki kepeği azaltır
Saçlarınızdaki hacim ve parlaklığın artmasına yardımcı olur
Saçlarınızın beslenmesine, güçlenmesine yardımcıdır.
ÇAM TEREBENTİN YAĞI NASIL KULLANILIR?
Uzmanlar öncelikle şampuanınızın içine 1 kapak çam terebentin yağının eklenmesini öneriyor. Haftada 2 defa parmak uçları ile saç diplerine masaj yapılarak da uygulanabilir. Eğer bu şekilde kullanılırsa 30 dakika sonra ılık su ve şampuanla durulanır. 200 ml. şampuan içerisine 20-25 damla ilave edilerek de kullanımı mevcuttur.