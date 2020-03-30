Saç dökülmesine ve kepeğe çözüm: Çam terebentin yağı! Çam terebentin yağının faydaları

Saç uzmanları özellikle yıpranmış saçlar için çam terebentin yağını öneriyor. İşte evde saçlarınıza iyi gelecek saç bakım tarifi ve çam terebentin yağının faydaları...

ÇAM TEREBENTİN YAĞININ FAYDALARI

Saçlardaki kepeği azaltır

Saçlarınızdaki hacim ve parlaklığın artmasına yardımcı olur

Saçlarınızın beslenmesine, güçlenmesine yardımcıdır.

ÇAM TEREBENTİN YAĞI NASIL KULLANILIR?

Uzmanlar öncelikle şampuanınızın içine 1 kapak çam terebentin yağının eklenmesini öneriyor. Haftada 2 defa parmak uçları ile saç diplerine masaj yapılarak da uygulanabilir. Eğer bu şekilde kullanılırsa 30 dakika sonra ılık su ve şampuanla durulanır. 200 ml. şampuan içerisine 20-25 damla ilave edilerek de kullanımı mevcuttur.