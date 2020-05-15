Ramazana özel lezzetiyle şifa olan tarhana çorbası tarifi!

Tarhana çorbası tarifi merak ediliyor. Bol biber ve domatesle yapılan tarhana çorbası, koronavirüs sürecinde de oldukça popüler bir çorba oldu. Çünkü tarhana çorbasının antioksidanı çok yüksek ve gelişim için faydalıdır. İşte iftar menüsünde lezzetiyle şifa olacak tarhana çorbası tarifi ve malzemeleri…

TARHANA ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

3 yemek kaşığı tarhana

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı nane tuz

1 çay kaşığı kırmızıbiber

TARHANA ÇORBASI YAPILIŞI

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave edip servis yapın.