Portakal çanağında kabak tarator tarifi merak ediliyor. Kabak tarator oyulmuş portakalların içine iç harç doldurularak hazırlanır. İşte yemeklerinizin yanına kabak tarator tarifi ve malzemeleri...



PORTAKAL ÇANAĞINDA KABAK TARATOR TARİFİ MALZEMELERİ



3 adet kabak

1 su bardağı su

1 çay kaşığı dereotu ve nane

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı ceviz

1 yemek kaşığı portakal suyu

1 çay kaşığı tuz

Sunumu için;

2 adet portakal

Dereotu

Ceviz

PORTAKAL ÇANAĞINDA KABAK TARATOR TARİFİ YAPILIŞI



Kabakları rendeleyin. Suyla birlikte kavurun. Yumuşayıncaya kadar kavurduktan sonra suyunu süzüyoruz. Diğer bütün malzemeleri de üzerine ekleyin ve karıştırın.

Portakalları ortadan ikiye bölüp içini çıkartın. Çıkardığımız portakalın suyundan biraz kabakların üzerine ilave edin.

Kabak taratorunu portakal çanağına koyun. Cevizle ve dereotuyla süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...