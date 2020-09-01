Pastane usulü tuzlu kurabiyenin püf noktası burada! Tuzlu kurabiye tarifi ve malzemeleri

Tuzlu kurabiye tarifi merak ediliyor. Özellikle aniden gelen misafirine ikramda bulunmak isteyenler pratik kurabiye tariflerini araştırıyor. Bunlardan biri de pastane usulü tuzlu kurabiye. İster susamlı ister çörek otlu yapabileceğiniz tuzlu kurabiye çay yanına lezzet katacak. İşte sizler için hazırladığımız çay saati tarifi...



PASTANE USULÜ TUZLU KURABİYE İÇİN MALZEMELER



Oda sıcaklığında 125 gram margarin

1 su bardağı sıvıyağ

1 yumurta akı (sarısı üzeri için)

1 çay bardağı yoğurt



1 yemek kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

Aldığı kadar un

Üzeri için:

Yumurta sarısı

İsteğe göre çörekotu ya da susam

PASTANE USULÜ TUZLU KURABİYENİN YAPILIŞI



Bir kaba sıvıyağ, tereyağı, yumurtayı alın ve karıştırın. Ardından şeker, tuz ve mahlebi ilave ederek karıştırmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurun. Hamuru toparlayın ve tuzlu kurabiyelerinize istediğiniz şekli verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

TUZLU KURABİYENİN PÜF NOKTASI



Genel olarak kurabiye çeşitlerinde margarin oda sıcaklığında olmalıdır ve un elenmelidir.