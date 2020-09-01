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  3. Pastane usulü tuzlu kurabiyenin püf noktası burada! Tuzlu kurabiye tarifi ve malzemeleri
01 Eylül 2020 Salı 17:55 | Son Güncelleme:

Pastane usulü tuzlu kurabiyenin püf noktası burada! Tuzlu kurabiye tarifi ve malzemeleri

Tuzlu kurabiye hemen hemen herkes tarafından sevilen çay yanı lezzetidir. Hem pratik hem de lezzetli olan pastane usulü tuzlu kurabiyenin püf noktası ise margarini oda sıcaklığında kullanmak. İşte ağızda çabuk dağılan tuzlu kurabiye tarifi ve malzemeleri...

Tuzlu kurabiye tarifi merak ediliyor. Özellikle aniden gelen misafirine ikramda bulunmak isteyenler pratik kurabiye tariflerini araştırıyor. Bunlardan biri de pastane usulü tuzlu kurabiye. İster susamlı ister çörek otlu yapabileceğiniz tuzlu kurabiye çay yanına lezzet katacak. İşte sizler için hazırladığımız çay saati tarifi...

PASTANE USULÜ TUZLU KURABİYE İÇİN MALZEMELER

Oda sıcaklığında 125 gram margarin

1 su bardağı sıvıyağ

1 yumurta akı (sarısı üzeri için)

1 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

Aldığı kadar un

Üzeri için:

Yumurta sarısı

İsteğe göre çörekotu ya da susam

PASTANE USULÜ TUZLU KURABİYENİN YAPILIŞI

Bir kaba sıvıyağ, tereyağı, yumurtayı alın ve karıştırın. Ardından şeker, tuz ve mahlebi ilave ederek karıştırmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurun. Hamuru toparlayın ve tuzlu kurabiyelerinize istediğiniz şekli verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

TUZLU KURABİYENİN PÜF NOKTASI

Genel olarak kurabiye çeşitlerinde margarin oda sıcaklığında olmalıdır ve un elenmelidir.

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