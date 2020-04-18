Ozon tedavisi neye iyi geliyor? Ozon terapisi cilt hastalıklarına iyi geliyor mu?

Ozon terapisi merak ediliyor. Egzamadan alopesiye kadar birçok cilt hastalığı bulunuyor. “Ozon, Yunanca da “koklamak anlamına gelir. Zemin seviyelerine yakın yerlerde bulunan hava partikülüdür” diyen Dr. Sevgi Ekiyor, “Ozonun içinde bulundurduğu bileşenler sayesinde, güçlü okside edebilmesi ve dezenfekte özelliği bulunduğu için içme suyu sağlayan artıma tesislerinde mikrop öldürücü olarak kullanılır. Son yıllarda adından sıkça söz edilen ozon kelimesini, ozon terapi ve ozon tedavisi kelimeleriyle birlikte duyuyoruz. Ozonun artık hayatımızdaki öneminin arttığını düşünebiliriz.” dedi. İHA'ya açıklamalarda bulunan Dr. Sevgi Ekiyor, ozon terapisinin bir çok derde deva olduğunu söyledi.

Ozon terapinin cilt hastalıklarında yüzde 72-98 arası destekleyici bir tedavi olduğunu kaydeden Dr. Sevgi Ekiyor, “Egzemadan , alopesiye, dermatitlerden , liken planusa , birçok dermatolojik rahatsızlıkta yeri vardır. Ayrıca şeker, tiroid, romatolojik faktörler gibi hormonal bozukluklarda ozon tedavisinin de yeri vardır.” diye konuştu.

Ozon gazı kullanılarak uygulanan yapıcı tedavilere “ozon terapi” denildiğini dile getiren Dr. Sevgi Ekiyor, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Oldukça eski bir tedavi yönetimi olan “ozon terapi” gün geçtikçe yararlarının ortaya çıkmasıyla günümüzde de fazlaca kullanılmaya başlamıştır. Ozon tedavisinin bilinmesi gereken en önemli özelliği “alternatif tıp” olarak değil, tedavi etkilerinin bilimsel olarak kanıtlanmış etkisi yüksek bir tedavi yöntemi olduğunun bilinmesidir. Almanlar tarafından “kan yıkama” olarak adlandırılan ozon tedavisi, pek çok hastalıkta kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Ozon terapisinin en önemli özelliği, hastaya ve hastalığa özgü olarak pek çok farklı yollarla verilebilmesidir. Ozon tedavisi sonucunda yenilenmiş, daha sıkı ve pürüzsüz bir cilde sahip olursunuz. Ozon tedavisi ile deri kan dolaşımını arttırarak bu işlemlerin gerçekleşmesinde önemli rol oynar. Ozon tedavisi ile artık, daha temiz, yenilenmiş, yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilde kavuşursunuz. Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyon hastalıklarına direnci artırır.”

Dr. Sevgi Ekiyor, ozon terapinin uygulama yöntemleri konusunda ise şunları söyledi: