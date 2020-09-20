Oğlaklar için disiplin, Balıklar için sanat zamanı! 21 Eylül 2020 burç yorumları

21 Eylül 2020 burç yorumları içerisinde aşk, iş ve aile hayatına yönelik bilgi bulabilirsiniz. Günlük burç yorumları merak ediliyor. 21 Eylül Pazartesi günü Ay Akrep burcunda ilerliyor. İkizler burcu öğleden sonra kendine olan güveniyle ön plana çıkacak, Akrep burcunu gizemli konular bekliyor. Oğlak ve Yengeç burçları ise disiplinli olması gereken bir sürece giriyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan günlük burç yorumları sizlerle...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 21 Eylül Pazartesi günü Ay Akrep burcunda ilerliyor olacak günün büyük çoğunluğunda. Saat 22.31’de Ay Yay burcuna geçiş yapacak. Hisseli kazanımlarında değişimler yaşanabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Bugünlerde partnerinin kıskançlıklarına maruz kalabilirsin. Sabah güne başlarken sanatsal konulara ilgin artabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Günün ilk yarısında şartlarını zorluyorsun. Öğleden sonra kendine güvenen bir tavır içerisinde olman mümkün. Ay 22.31’de karşıt burcun olan Yay’a geçecek ve ikili ilişkilerine odaklanacağın bir zaman diliminde olacaksın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Eğlenceli aktiviteler içerisinde bulunmak enerjini yükseltebilir. Sabah güne başlarken sanatsal konularla ilgilenebilirsin. Bugünün gecesinde dikkatli ve disiplinli olman gereken bir gündesin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Pazartesi günü babanla ilgili önemli bir konu meydana gelebilir. Zihinsel anlamda uçlara kaçmaya müsait bir gündesin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Kardeşinle aranda bir kıskançlık meselesi yüzünden ufak bir tartışma yaşanabilir. Ay’ın burç değiştirmesi nedeniyle değişken enerjiler altında olabilirsin.

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Kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz! 21 Eylül 2020 burç yorumları