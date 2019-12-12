Monoton yaşayanlar dikkat! Bakın beyne nasıl zarar veriyor?

Almanya’ya ait Neumayer Kutup Araştırma İstasyonu’nda görev yapan 9 bilim insanının görev öncesinde ve sonrasında beyin taramaları yapıldı.

Test sonuçları, dikkat çekici farklılıklar ortaya koydu.

EN FAZLA KÜÇÜLME HİPOKAMPUSTA OLDU

Bilim insanlarının beyinlerinin bazı kısımlarında, Antarktika’da geçirilen süre zarfında küçülmeler olduğu tespit edildi.

En fazla küçülmenin beynin öğrenme ve hafıza merkezi olan hipokampus bölgesinde yaşandığı ifade ediliyor.

Araştırma, New England tıp dergisinde yayımlandı.

Bilim insanların beynin hayati fonksiyonlarını düzenleyen protein seviyelerinde de düşüş olduğu görüldü.

Uzmanlar, bulguların monoton hayatın, toplumdan uzak ve tecritte yaşamın, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediği görüşünü teyit ettiğini söylüyor.