Mide bulantısı nasıl geçer?

“Mide bulantısına ne iyi gelir?” merak ediliyor. Mide bulantısı günlük hayatta insanların korkulu rüyasıdır. Olur olmadık yerlerde başa gelen ve istifraya kadar giden bulantılar insanı hayattan bezdirir. Böyle bir durumla insanlar hayatı boyunca mutlaka karşılaşır. Mide bulantısı ile karşılaşıldığı zaman insanlar ne yapacağını bilemez.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:40
21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:40
Mide bulantısı nasıl geçer"

Mide bulantısı herkesin başına gelen kötü bir durumdur. Hiç beklenmedik yerlerde insanı zor durumda bırakan bulantılardan insanlar nasıl kurtulacağını ve mide bulantısına neyin iyi geleceğini merak ederler. Uzun yolculuk yaparken ya da hastayken karşımıza çıkabilecek mide bulantısı her durumda rahatsız edicidir. 

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR? MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

MİDE BULANTISI NEDİR?

         Mide bulantısı ya da bulantı, kusma isteği ile sonuçlanan bir rahatsızlık olup mide hastalığı demek doğru değildir. Mide bulantısı, daha çok mide veya mideyle ilgisi olmayan bazı rahatsızların belirtilerindendir. Vücudun başka bir yerinde değişik bir duruma işaret eden mide bulantısına örnek olarak taşıt tutması verilebilir. Mide bulantısı araba tutması, koku ve stres gibi basit sebeplerden olabileceği gibi ciddi bir hastalığın da belirtisi olabilir. Mide bulantısı sonucu oluşan kusma isteği beyne bağlıdır. Bu hareketi düzenleyen merkez, iç kulak ve sindirim sisteminden gelen uyarılar ile birlikte kulak, göz gibi duyusal bölgelerden gelen uyarıları alır. Buralarda meydana gelen ani değişimler ise merkezin uyarımı ile kişide kusma isteği oluşturur. Mide bulantısı durumunda kişide terleme, iştahın kesilmesi, tansiyonun düşmesi, tükürük salgısının artması gibi durumlar da beraberinde görülebilir.

MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

      Mide bulantısı nedeni olarak ilk aklımıza mide gelse bile diğer rahatsızlıklar nedeniyle olma ihtimali daha yüksektir. Mide bulantısının ciddi bir rahatsızlık nedeniyle olması ihtimaldir. Bu yüzden sık sık yaşanması durumunda doktora görünmeniz ve gerekli önlemleri almanız gerekir. Mide bulantı nedenleri olarak şunları sayabiliriz: Addison Hastalığı, Alkolizm, Apandisit, Beyin tümörü, Doymama hastalığı, Kanser, Genel ilaçla tedaviler, Depresyon, Diyabet, Grip, Gıda zehirlenmesi, Gastroenterit, Reflü, Kalp krizi, Böbrek yetmezliği, Migren, Sinirlilik, Pankreatit, Peptik Ülser, Gebelik, Sigara içme, Denge bozukluğu, Hepatit…

DOKTORA BAŞVURMAYI GEREKTİREN MİDE BULANTISI

       Mide bulantısı basit nedenlerden olabileceği gibi önemli bir rahatsızlığın belirtisi olabileceğini söylemiştik. Mide bulantısı ile birlikte bazı belirtiler beraberinde görülüyorsa acilen bir doktora görünmeniz gerekir. Bu durumlar şunlardır; hızlı nefes alma, çarpıntı, kusmukta kan görülmesi, kusmuktan dışkı kokusu gelmesi, bayılma, bulanık görme, yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, şiddetli ishal, göğüs ağrısı.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

        Mide bulantısı sürekli bir şekilde yaşanmıyorsa ciddi bir rahatsızlık nedeniyle olmuyor demektir. Günlük hayatımızda başımıza gelebilen mide bulantısı bazı uygulamalar ile geçebilir. Mide bulantısına iyi gelen şeyleri şöyle sıralayabiliriz; Temiz hava almak mide bulantısı için iyi gelir. Böylece bulantı sonrasında gelen ani sıcaklık basması duruma ile birlikte mide bulantısı azalır. Kolonya ve kolonya gibi ferahlatıcı kokular (lavanta, nane, zenfecil) koklamak Mide bulantısı ile birlikte baş dönmeniz var ise kısa bir süre uzanmak Limonata gibi ekşi bir içecekten birkaç yudum almak Mide bulantısı sonrasında kusarsanız vücudun su kaybını azaltmak için sıvı tüketmek gerekir. Fakat bu sıvı su, meyve suyu, soda veya limonata olsun yudum yudum içmek gerekir. Yoksa bulantının yeniden ortaya çıkmasına neden olur. Mide bulantısı sırasında sütten daha çok yoğurt yenilmesi tavsiye edilmektedir. Kola gibi gazlı içecekler ile çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerden uzak durmanız gerekir. Araba tutması nedeniyle mide bulantısı için tuzlu çubuk kraker iyi gelir.

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