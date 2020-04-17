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  3. Metabolizma hızlandıran detoks salata tarifi Kilo vermeye yardımcı salata tarifi

Metabolizma hızlandıran detoks salata tarifi Kilo vermeye yardımcı salata tarifi

Metabolizma hızlandıran detoks salata tarifi Kilo vermeye yardımcı salata tarifi

Ev sürecinde kilo alanların sayısı çoğaldıkça metabolizma hızlandıran tariflere de ilgi arttı. İşte evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz metabolizma hızlandıran kolay salata tarifi…

Kilo vermek için salata tarifleri araştırılıyor. Koronavirüs sürecinde bazı salata malzemelerini evde bulmanın zor olduğunu düşünerek sizin için kolay salata tarifi hazırladık. İşte mutfakta kolayca hazırlayabileceğiniz sadece 3 malzemeden oluşan detoks salata tarifi…

LAHANA, KIRMIZI SOĞAN VE DOMATES SALATASI

Lahana, kırmızı soğan ve domates ile hazırlayabileceğiniz bu salata mineral ve antioksidan bileşenleri olduğu için oldukça besleyici özelliğe sahiptir. Salata da cherry domates kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. Sadece 3 malzemeden oluşan bu salata kilo vermenize yardımcı olacaktır.


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