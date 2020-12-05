Melisa otunun şaşırtan faydaları! Regl ağrısına ve migrene şifa

Melisa otu(Oğulotu) neye iyi gelir? Melisa otu nasıl kullanılır? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Halk arasında oğulotu olarak da bilinen melisa, cildi güzelleştiriyor, kırışıklıkları önlüyor. Düzenli kullanıldığında romatizma, spazm, mide ve migren ağrılarını geçiriyor uyku düzeni sağlıyor. İşte melisa otunun faydaları ve kullanımı...



CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

Hazırlanan tonik cilde uygulandığında, cildi gençleştirerek gerginleştirdiği biliniyor. Bunun için bir tas kaynamış suya, bir avuç melisa konulur, 10 dakika kadar yüz buhara tutulur, daha sonra tonikle yüz yıkanır. Tonik yapmak için bir su bardağı kaynar suya, bir çorba kaşığı melisa eklenir.

KIRIŞIKLIKLARI GİDERİR

Üstü kapalı olarak kısık ateşte 5 dakika tutulur, ateşten alınır, 20 dakika demlenir sonra süzülür. Yüzünüze süreceğiniz tonik hazırdır artık. Bu formül, her türlü cilt için uygun ve etkilidir. Kırışıklıkları giderdiği gibi yaşlanmayı da önler.

MELİSA OTUNDAN ÇAY NASIL YAPILIR?

Bir bardak kaynayan suya bir tatlı kaşığı çiçeklerin tepe kısmından konulur. 10 dakika bekletilir günde 3 kere bir çay bardağı içilir.

ROMATİZMAYA ÇARE



Romatizma ve spazm çözücü olarak çok etkilidir. Hazım sorununa da derman olur. En etkili olduğu alan ise sinir sistemidir. İçinde citrale ve citronellal maddeleri bulunması dolayısıyla sinirleri yatıştırır.

TER KOKUSUNU ÖNLER



Bir demet melisa otunu sıcak suda kaynatıp, elde edeceğiniz kürü vücudunuza sürerseniz ter kokusundan eser kalmaz.

REGL AĞRISINI VE MİGRENİ GEÇİRİR



Ezilerek yapılan lapası böcek ısırmalarında en etkilidir. Isırılan bölgeye hazırlanan lapa sürüldüğünde anında etkisini gösterir. Tonik dışında hazırlan çayı baş dönmelerine, regl, migren, mide, bağırsak ve romatizma ağrılarına iyi geliyor.

UYKUSUZLUĞA İYİ GELİR



Sakinleştirici etkisi nedeniyle, en çok uykusuzluk sorununda tercih edilir. Vücudun normal uyku düzenine dönmesine yardımcı olur. Nefes darlığı ve hazımsızlığa derman olur.