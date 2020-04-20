Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) edinilen bilgiye göre, YTB’nin "Evde Hayat Var" sloganı ile başlattığı farkındalık kampanyasına, Avustralya'da yaşayan MasterChef Türkiye jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu da katıldı. YTB'ye gönderdiği video mesaj ile "Evde Hayat Var" sloganına sonsuz destek verdiğini belirten Sivrioğlu, vatandaşlara "evinizde kalın" çağrısı yaptı.

Ünlü şef, mesajının ardından özel bir karnabahar yemeği tarifi verdi. Sivrioğlu, ayrıca koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlara rahmet, hastalara ise acil şifalar diledi.

YTB, dijital platformlarda çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyona ulaşan Türk vatandaşlarından evde kalmalarını istiyor.



Yürütülen farkındalık kampanyasına sporcu, sanatçı, oyuncu her meslekten birçok ünlü isim destek veriyor.