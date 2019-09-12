Karadeniz mutfağından çıtır çıtır lemiz tarifi

Lemiz dışarıdan her ne kadar gözlemeye benzese bile tat olarak ve yapılış olarak çok farklıdır. Karadeniz bölgesinde sıklıkla yapılan bolca pazı kullanılan bu hamur işi türü damakta bıraktığı leziz tatlarla birçok ev hanımı tarafından sevilerek yapılmaktadır.

MALZEMELER

4 su bardağı un1.5 su bardağı ılık su Tuz

İç malzemesi: 200 gr tereyağı

1 kg pazı

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 iri soğan

3 yumurta

Tuz karabiber

Pul biber

LEMİZ NASIL YAPILIR?

Unu hamur yoğurma kabına alıp ortasını havuz gibi açın. Bir tutam tuz ekleyin. Ilık suyu azar azar ilave ederek yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir hamur yapın. Hamurdan küçük bezeler yapıp üzerini nemli bezle örtün.

Pazıyı temizleyip yıkayın kaynar suda haşlayıp süzün. Suyunu sıkıp iri iri doğrayın. Soğanı temizleyip kıyın ve sıvıyağda kavurun. Pazıyı ilave edip tuz, karabiber, pul biber serpin ve kavurmaya devam edin. Üzerine yumurtaları kırıp karıştırarak pişirin. Soğumaya bırakın.

Hamur bezelerini, unlanmış zeminde oklava ile tabak büyüklüğünde açın. İçlerine hazırladığınız malzemeden 2 kaşık kadar ilave edip ikiye kapatın. Kenarlarını parmak uçlarınızla hafifçe bastırıp kapatın. Sac üzerinde veya teflon tavada yağsız olarak iki taraflı pişirin. Tavadan alıp her iki tarafına da tereyağı sürün ve sıcak olarak muhafaza edin.