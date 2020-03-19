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Koronavirüse karşı kahvaltı, öğle ve akşam menüleri nasıl olmalı?

Koronavirüse karşı kahvaltı, öğle ve akşam menüleri nasıl olmalı"

Bağışıklık için koronavirüse karşı doğru menü nedir? Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli? gibi sorular merak ediliyor. Koronavirüsten korunmanın en iyi yolu bağışıklık sistemini güçlendiren sebze ve meyveler tüketmek. Peki, buna göre sabah, öğle ve akşam menüleri nasıl olmalı? Doktor Murat Topoğlu, gün içinde sağlıklı menüleri anlattı. İşte detaylar…

Koronavirüsten korunmanın en doğru yolu bağışıklık sistemini güçlendirici menüler hazırlamak. Sabah kahvaltısını, öğle yemeği ve akşam yemeği menüleri koronavirüse karşı vücudu dirençli hâle getirecek şekilde hazırlanmalı. Dr. Murat Topoğlu, gün içinde sağlıklı menüleri anlattı.

SUMAK VE TARÇIN NASIL KULLANILMALI

Bağışıklığımızı tehdit eden en önemli unsurlardan biri serbest radikallerin olduğunu belirten Dr. Murat Topoğlu, “ Serbest radikaller hücre atıkları dışında yediklerimiz, soluduğumuz havayla vücudumuzda oluşur. Serbest radikallerden kurtulmanın en iyi yolu antioksidanlardır. Sebze ve meyveler antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Bunlar, yeşillikler, domates, brokoli, sarımsak, sumak, karanfil, tarçın, ekinezya gibi bitkilerde zengince bulunur. Sofranızdan eksik etmeyin.” İfadelerini kullandı. Akşam Gazetesine konuşan Dr. Murat Topoğlu, bu süreçte bağışıklığı güçlendiren günlük beslenme programını şu şekilde sıraladı:

KAHVALTI

Yeşil Çay/Ihlamur/Çay (şekersiz)

Haşlanmış yumurta veya az yağlı omlet

Beyaz peynir(az yağlı)

Yeşillik, turp

Zeytin

1 Tatlı kaşığı pekmez

Tam buğday veya çavdar ekmeği

ARA ÖĞÜN

1 Avuç badem

ÖĞLE

1 Avuç içi büyüklüğünde tavuk eti veya balık

Haşlanmış brokoli veya karnabahar

Bol yeşillikli sumaklı limonlu salata

1 kase ev yapımı yoğurt

ARA ÖĞÜN

1 Porsiyon mevsim meyvesi

AKŞAM

Kurubaklagil (Yeşil mercimek yemeği veya nohut, kuru fasülye, sebze yemeği)

Bol yeşillikli sumaklı limonlu salata

Tam buğday veya çavdar ekmeği

ARA ÖĞÜN

1 Prosiyon mevsim meyvesi


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