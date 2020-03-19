Koronavirüse karşı kahvaltı, öğle ve akşam menüleri nasıl olmalı?
Bağışıklık için koronavirüse karşı doğru menü nedir? Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli? gibi sorular merak ediliyor. Koronavirüsten korunmanın en iyi yolu bağışıklık sistemini güçlendiren sebze ve meyveler tüketmek. Peki, buna göre sabah, öğle ve akşam menüleri nasıl olmalı? Doktor Murat Topoğlu, gün içinde sağlıklı menüleri anlattı. İşte detaylar…
Koronavirüsten korunmanın en doğru yolu bağışıklık sistemini güçlendirici menüler hazırlamak. Sabah kahvaltısını, öğle yemeği ve akşam yemeği menüleri koronavirüse karşı vücudu dirençli hâle getirecek şekilde hazırlanmalı. Dr. Murat Topoğlu, gün içinde sağlıklı menüleri anlattı.
SUMAK VE TARÇIN NASIL KULLANILMALI
Bağışıklığımızı tehdit eden en önemli unsurlardan biri serbest radikallerin olduğunu belirten Dr. Murat Topoğlu, “ Serbest radikaller hücre atıkları dışında yediklerimiz, soluduğumuz havayla vücudumuzda oluşur. Serbest radikallerden kurtulmanın en iyi yolu antioksidanlardır. Sebze ve meyveler antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Bunlar, yeşillikler, domates, brokoli, sarımsak, sumak, karanfil, tarçın, ekinezya gibi bitkilerde zengince bulunur. Sofranızdan eksik etmeyin.” İfadelerini kullandı. Akşam Gazetesine konuşan Dr. Murat Topoğlu, bu süreçte bağışıklığı güçlendiren günlük beslenme programını şu şekilde sıraladı:
KAHVALTI
Yeşil Çay/Ihlamur/Çay (şekersiz)
Haşlanmış yumurta veya az yağlı omlet
Beyaz peynir(az yağlı)
Yeşillik, turp
Zeytin
1 Tatlı kaşığı pekmez
Tam buğday veya çavdar ekmeği
ARA ÖĞÜN
1 Avuç badem
ÖĞLE
1 Avuç içi büyüklüğünde tavuk eti veya balık
Haşlanmış brokoli veya karnabahar
Bol yeşillikli sumaklı limonlu salata
1 kase ev yapımı yoğurt
ARA ÖĞÜN
1 Porsiyon mevsim meyvesi
AKŞAM
Kurubaklagil (Yeşil mercimek yemeği veya nohut, kuru fasülye, sebze yemeği)
Bol yeşillikli sumaklı limonlu salata
Tam buğday veya çavdar ekmeği
ARA ÖĞÜN
1 Prosiyon mevsim meyvesi