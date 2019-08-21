Kemik suyunun 4 önemli özelliği!

Kemik suyunun faydalarını sizler için araştırdık. Kemik suyu içerisindeki protein, verdiği doygunluk hissi ile açlığınızı da ciddi şekilde gidermektedir, bu sebep ile kilo vermede harika bir besin kaynağıdır. Kemik suyu glisin ile beraber rahat uyumanızı sağlamaktadır. Hem kemik yapısı gelişimi için hem de uykusuz düzensizliği için çocuklara kemik suyu tavsiye edilmektedir.

KEMİK SUYUNUN FAYDALARI!

Kemik suyu atalarımızdan bize kalan önemli bir mirastır. Uzun zaman önce insanlar işte bu kemiklerin değerlendirilmesi için kaynatılması gerektiği keşfediliyor. Bu basit bir şey değil. Çünkü bulunan şey insanların tükettiği en sağlıklı birkaç besinden biri!

KEMİK SUYUNUN ÖZELLİKLERİ

Kasaptan bir inek kemiği aldınız, eve geldiniz. Birkaç tarif inceleyip kemik suyu yapımına koyuldunuz ve sonunda kemik suyunuz hazır.

Kemik suyunun biraz ılımasını beklediniz, önünüze aldınız. Artık kemik suyunuzu içebilirsiniz. Peki kemik suyunun içinde ne var merak ediyor musunuz?

Gelin kemik suyunun içeriğini inceleyelim. Doğru hazırlanmış kemik suyunda aşağıda saydığım tüm bileşenler bulunur.

Kemik suyu hiç karbonhidrat içermez. Katı ağırlığının büyük bir kısmı proteindir. 25 gram saf kemik suyu yaklaşık 1.8-5.6 gram protein (Neredeyse piyasadaki birçok protein supplementine yakın) içerir.

Kemik suyunun ihtiva ettiği protein arjinin, glutamin, prolin ve glisinden zengindir.

Kemik suyu kondrotin, jelatin ve glukosamin içerir.

Kemik suyu kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor ve selenyum gibi önemli mineraller açısından zengindir.

Artık kemik suyunun çok zengin bir besin olduğunu biliyorsunuz.

Kemik suyu bu zenginliği uzun süre sıcak suda pişirilmesine borçlu. Pişirilme sürecinde kemik ve içerisindeki protein yapılar sıcaklığın etkisiyle parçalanır ve suya geçer.

Ana yapı taşı olan proteinler ile beraber dağılan iskelette aynı şekilde suya geçmeye başlar ve neredeyse kemik içerisinde bulunan tüm besin öğeleri emilmiş olur.

KEMİK SUYUNUN FAYDALARI

Kemik ve eklem sağlığı: Kemikleriniz kalsiyum ve fosfor açısından zengindir. Bu mineralleri bedeninize sağlamak özellikle büyüme döneminde size ciddi fayda sağlar.

Ayrıca araştırmalar menapoz öncesi dönemde kadınların yeterli kalsiyum tüketimi yapmadıklarında, menapoz sonrasında ciddi kemik erimesi riski ile karşı karşıya olduklarını söylüyor.

Bu durum kemik suyunu -özellikle kalsiyumdan fakir beslenen- kadınların beslenmeleri için harika bir aday yapıyor.

Jelatin eklem yapısına katılan kollajenin yapı taşıdır. Bu özellik kemik suyunu harika bir eklem koruyucu haline getiriyor. Bir diğer özellik ise kemik suyunda olan glukozamin ve kondrotin.

Bu iki madde eklem dokusunu koruyucu ve onarımını kolaylaştırıcı bir yapıya sahiptir. Orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkan ve eklem yıkımıyla giden osteoartirit hastalarında yapılan birçok araştırma kondrotin ve glukosamin tüketiminin eklem ağrısını azalttığı ve kısıtlı olan hareketi uzun vadede geliştirdiğini gösteriyor.

Osteoartirit gibi berbat bir eklem rahatsızlığına bile yardım eden bu iki bileşenin, diğer basit eklem rahatsızlıklarına ne kadar iyi bir destek olacağını siz düşünün.

Yani jelatin, kondrotin ve glukosamin üçlüsü harika bir eklem/kemik takviyesi. Bu içeriklerin hepsi hem yoğun egzersiz yapan hemde eklem/kemik sağlığına dikkat eden bireyler için biçilmiş kaftan.

Kilo vermeye yardımcı: Kemik suyu 100 gramında yaklaşık 270 kalori ihtiva eder. Bu kalorinin çoğu protein tarafından sağlanır.

Protein kaynaklı kalorinin diğer makro besinlere göre daha az verimle kullanıldığını düşünüldüğünde kemik suyunun kolayca daha az yağlanma riski oluşturduğunu söyleyebilirim.

Protein, verdiği doygunluk hissi ile açlığınızı da ciddi şekilde giderir. Özellikle kendinizi çok aç hissediyorsanız beslenmeye kemik suyu ile başlayabilirsiniz.

Ayrıca içeriğinde bulunan arjinin aminoasidi inflamasyon mekanizmalarınu durdurması ile kilo alma sürecini yavaşlatır ve mevcut kiloların bedeninizde daha az zarara sebep olmasını sağlar.

Bedeninizdeki yağ kütlesinin artışı hücre düzeyinde daha fazla inflamasyon oluşmasına neden olur. Bu inflamasyon neredeyse tüm kronik hastalıklar için risk oluşturur.

Kronik inflamasyonun ciddi risk oluşturduğu hastalıkların başında kalp damar hastalıkları gelmekte.

Diğer etkiler: İki önemli faydadan sonra sizi sıkmamak için diğer önemli etkilerin de üzerinden geçmek istiyorum. Bunlar,