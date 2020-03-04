Kahvaltıların vazgeçilmezi: Dereotlu poğaça tarifi
Poğça tarifleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dereotlu poğaçanın tarifi ve püf noktaları merak ediliyor. Vatandaşlar poğaçayı yapmak için özel tarifleri öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında dereotlu poğaçanın tarifini bulabilirsiniz.
Dereotlu poğaça tarifi merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Vatandaşlar sabah kahvaltısı, ikindi çayı ve gün içerisinde ağırlayacağı misafirler için dereotlu poğaça tarifini öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında dereotlu poğaça tarifini bulabilirsiniz.
MALZEMELER
1 Demet Kıyılmış Dereotu
1 Ölçü 1 Saat Mayalanmış Poğaça Hamuru
1 Kâse Lor Peyniri
Üzeri İçin
1 Adet Yumurta Sarısı
Çörek Otu
YAPILIŞI
Mayalanmış poğaça hamurunu 2 dakika kıyılmış dereotu ile yoğurun.
Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve elinizde açın.
İstediğinize göre yuvarlak veya uzun şekiller verin
Ortalarına birer tatlı kaşığı lor peyniri paylaştırın ve kapatıp yuvarlayın.
Pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı dizerek yarım saat daha dinlendirin.
Üzerlerine fırça ile yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun…