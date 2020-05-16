Kabızlık neden oluşur? Kabızlığa ne iyi gelir?

Kabızlık sorunu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık neden oluşur? gibi sorulara İnternette yanıt aranıyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte insanların sokağa çıkmadığını veya kısıtlamalarla evlerinde hareketsiz kaldığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, hareketsizliğe bağlı olarak sık kabızlığın yaşanabileceğini söyledi.



DHA'ya açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, kabızlık sorununun nedenlerini şu şekilde anlattı:

"Hareketliliğin azaldığı, beslenme alışkanlıklarının değiştiği bir dönemde bulunmaktayız. Yanlış beslenme alışkanlıkları, yanlış diyet uygulamaları, yetersiz sıvı tüketimi, liften posadan fakir beslenme kabızlığın en sık nedenlerindendir. Uzun süren yolculuklar, dışkılama ihtiyacının hijyenik sebeplerden dolayı ertelenmesi de önemli etkenler arasında sayılabilir. Parkinson, multiple skleroz, diyabet ya da hipotiroidi gibi hastalıklar, gebelik döneminde karşılaşılan hormonel etkenler, kan elektrolit düzeylerinde dengesizlikler, bazı tansiyon ilaçları, kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, antidepresan, kalsiyum ya da demir içerikli ilaçların kullanımı kabızlığa sebep olabilir. Bunun yanı sıra tıkayıcı bağırsak tümörleri, divertikül hastalığı ve bağırsak kanserleri de kabızlığa sebep olabilir.‘‘

Gökpınar, "Kabızlığın yaşam tarzına bağlı bir çok nedeni olabilir. En yaygın nedeni yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareket eksikliğidir. Yaşlılarda hareket eksikliğine ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak gençlere oranla daha sık gözlenir.‘‘ diye konuştu.

KABIZLIĞIN ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Kabızlığın çözümü olan bir hastalık olduğunu belirten Gökpınar, "Yeni gelişen ve 2 haftadan uzun süren dışkılama alışkanlıklarındaki değişiklik durumunda mutlaka bir hekime başvurmak gerekmektedir. Bugün artık biliyoruz ki kolon kanserinde erken teşhis hastalığın seyri ve tedavisi için ciddi önem taşır. Hekiminizin öngöreceği bir kaç basit tetkikle böyle bir hastalığı erken teşhis etmek mümkün.‘‘ dedi.